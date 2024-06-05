Представители Т-Банка показали работу «Фрод-рулетки» для борьбы с мошенниками

На Петербургском международном экономическом форуме представители Т-Банка продемонстрировали свой новый инструмент в борьбе с телефонными мошенниками – «Фрод-рулетку». Это произошло в рамках дискуссии о телефонном мошенничестве в России.

Во время мероприятия СЕО мобильного оператора Т-Банка Виталий Бриедис публично показал работу «Фрод-рулетки», выведя на эфир общение с одним из злоумышленников. Видеозапись этого события опубликована в Telegram-канале «Банкста».

Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника сотовой компании с целью украсть деньги клиентов, был быстро выявлен и прервал общение, столкнувшись с абонентом, который не поддался его уловкам.

Ранее банк рассказал о завершении тестирования «Фрод-рулетки» и планирует скорое открытие сервиса для всех пользователей. Исследование показало, что за месяц сервис может вывести из строя колл-центр злоумышленников, зарабатывающий в среднем 53 млн рублей в месяц.