 

Представлена портативная консоль Adata XPG NIA с подвижным экраном

05.06.2024, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2024 году на выставке Computex компания Adata представила портативную консоль XPG NIA с уникальными функциями. Эту информацию пишет портал Videocardz.

Главной особенностью новинки является возможность индивидуальной настройки с использованием деталей, созданных на 3D-принтере. Это открывает широкие возможности для кастомизации. Пользователи также могут извлечь материнскую плату для замены некоторых компонентов.

Консоль оснащена 7-дюймовым экраном с регулируемым углом наклона и оперативной памятью LPDDR5X (LPCAMM2), которую можно заменить благодаря отсутствию прямой пайки на материнскую плату. Подробные характеристики Adata XPG NIA пока не раскрываются, но предполагается, что она получит процессоры AMD Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 8840U или Ryzen AI 300.

Выход устройства запланирован на 2025 год, а цена ожидается менее $600 (около 53,2 тыс. рублей), что делает ее дешевле многих конкурентов. Предполагается, что консоль поступит в продажу после выставки CES 2025.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Мнение «аналитика»: О провале Путина в Питере… Кремль в шоке?

06.06 / Мнение «аналитика»: О главной денежной реформе… Приготовились?

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Чужой: Ромул

05.06 / С бантами, цветами, “под черепаху”: главные тенденции французского маникюра на лето

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Наши Леопарды пошли на прорыв

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: 20 лет “Антисуворову”

05.06 / Мнение: Зарплаты в Финляндии, убытки финских шинопроизводителей и как Финляндия выкачивала деньги из СССР

05.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О получении бойцами ЧВК “Вагнер” положенных льгот и удостоверений УБД

05.06 / Мнение: Когда захватят Саудовскую Аравию?

05.06 / Тренер Роман Ротенберг заявил, что хоккей в Канаде и США деградирует без РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика