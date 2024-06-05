Представлена портативная консоль Adata XPG NIA с подвижным экраном

В 2024 году на выставке Computex компания Adata представила портативную консоль XPG NIA с уникальными функциями. Эту информацию пишет портал Videocardz.

Главной особенностью новинки является возможность индивидуальной настройки с использованием деталей, созданных на 3D-принтере. Это открывает широкие возможности для кастомизации. Пользователи также могут извлечь материнскую плату для замены некоторых компонентов.

Консоль оснащена 7-дюймовым экраном с регулируемым углом наклона и оперативной памятью LPDDR5X (LPCAMM2), которую можно заменить благодаря отсутствию прямой пайки на материнскую плату. Подробные характеристики Adata XPG NIA пока не раскрываются, но предполагается, что она получит процессоры AMD Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 8840U или Ryzen AI 300.

Выход устройства запланирован на 2025 год, а цена ожидается менее $600 (около 53,2 тыс. рублей), что делает ее дешевле многих конкурентов. Предполагается, что консоль поступит в продажу после выставки CES 2025.