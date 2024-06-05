 

Растёт быстрее бамбука, отравляет всё вокруг: отечественные учёные вывели суперборщевик

05.06.2024, 17:33, Разное
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Специалисты НИИ агроэкологии РАН вывели новый, особо агрессивный вид борщевика. Специалисты рассказали, что растение очень быстро размножается и отравляет всё вокруг, включая почву и грунтовые воды.

В отличие от обычного борщевика, такой сорняк не годится для кормёжки скота и вообще не имеет полезных применений. Он растёт в 1,4 раза быстрее бамбука, способен размножаться круглый год при температуре от +6 до +40, а в случае повреждения начинает источать ядовитые вещества ещё и в воздух, создавая целые токсичные облака.

«Это по сути суперборщевик – растение, не имеющее аналогов даже в Австралии, и способное при плюсовых температурах уничтожать целые экосистемы, – рассказывает селекционер, стоящий за новым сортом. – Этот вид получился ещё более неприхотливый, чем обычный борщевик, и он способен убивать мелких животных».

Сотрудники НИИ намерены и дальше развивать «суперборщевик» при помощи генетической модификации – за счёт вживления чужих участков генов растение сделают устойчивым к морозам и большинству гербицидов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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