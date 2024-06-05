DTF: стоимость базовой подписки Twitch вырастет до 43%

Цена базовые подписки на Twitch увеличится в более чем 30 странах, включая США. Там стоимость первого уровня подписки, включая подарочную, увеличится до $6 вместо предыдущих $5 долларов. В Словакии и Словении стоимость подписки вырастет на 43%, а в Норвегии и Швеции – на 40% и 30% соответственно.

Это решение, по словам представителей Twitch, направлено на увеличение доходов для стримеров и обеспечение их более стабильной карьеры. Однако некоторые пользователи планируют отменить свои подписки из-за увеличения цен.

Изменение цен затронет только подписки, купленные через десктоп или мобильный браузер, а стоимость в мобильном приложении изменится через несколько месяцев. Цена подписки второго и третьего уровней останется неизменной.

Twitch – это видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит Twitch Interactive – дочерней компании Amazon.