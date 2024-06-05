Оказались на грани чего-то ужасного — бывший аналитик ЦРУ оценил разрешение Киеву использовать оружие США для атак по России

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Россия очень серьёзно относится к разрешению США Украине использовать американское оружие для атак по территории страны, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По словам Джонсона, весьма вероятно, что США придётся расплачиваться за это решение, при этом страна уязвима в тех аспектах, где о РФ такого не скажешь, например, перед ударами межконтинентальных баллистических ракет.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Как к этому (разрешению США Украине использовать американское оружие для ударов по целям на международно-признанной территории России. — ИноТВ) относятся в Кремле? Полагаю, вы скажете «с предельной серьёзностью».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: О да, они крайне серьёзны. В свой прошлый визит я встречался с третьим по значимости человеком в российском МИДе. Это очень интеллигентный и спокойный человек, который привык тщательно всё взвешивать. Два дня назад он сделал публичное заявление в ответ на слова Блинкена и, по сути, ясно дал понять, что РФ готова нанести удар по США. Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы РФ поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьёзна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Что вы имеете в виду, говоря, что расплачиваться будут США, а не Россия?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Мы живём в этом коконе безопасности, между Атлантическим и Тихим океанами: к нам ни разу не вторгались с тех времён, когда в 1812 году вернулись британцы* — или, может, кто-то скажет: с тех времён, когда Панчо Вилья пересёк границу и из Мексики проник в Техас**. И всё. При этом мы уязвимы в тех аспектах, где о РФ такого не скажешь: у неё надёжные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет; у США нет ничего — подчеркну, ничего! — для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до него дойдёт.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Большинство бы сказало: «Ларри, у Пентагона — ежегодный бюджет в 886 миллиардов долларов. Цифры такого порядка у него со времён Буша-младшего. А теперь вы утверждаете, что у нас нет никакого «Железного купола», никакого оборонительного вооружения? Только система раннего оповещения? Предположим, что русские ударят чем-нибудь по Нью-Йорку. Мы сумеем это сбить, или оно долетит?»

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Долетит. Вспомните события 11 сентября 2001 года. Сколько времени никто не мог сообразить, что у нас тут летают 4 захваченных самолёта! У РФ же крайне эффективный и мощный подводный флот недалеко от побережья США как в Атлантическом, так и в Тихом океанах, а также другие средства, при помощи которых она может нанести по нам удар. Она тут не в игры играет, не рассматривает происходящее как нечто незначительное. РФ видит, что США и большая часть Европы открыто угрожают её атаковать. Это ставит Путина и других политических лидеров в такое положение, когда не должно казаться, будто они это просто игнорируют.

* Речь идёт об Англо-американской войне 1812-15 годов, когда британские войска захватили и сожгли столицу США, город Вашингтон (прим. ИноТВ).

** Речь идёт о действиях мексиканских революционеров на южной границе США в 1910-19 годах. Сугубо локальный характер и подчёркнуто малый масштаб этого конфликта настолько очевиден, что вызывает усмешку ведущего (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.