 

Мнение «аналитика»: О гаснущей и меркнущей надежде Украины… И это уже не лечится?

05.06.2024, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

#Украина медленно погружается во мрак…

Financial Times утверждает, что уже к зиме украинцы будут проводить без электричества бо́льшую часть дня. Якобы кто-то из украинских чиновников сказал изданию с обескураживающей прямотой: «мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте». Вот и дошла страна до жизни такой, что в XXI веке тепло и свет — не право, а привилегия.

Есть, конечно, у незламних украинцев лучик надежды. Но и он — тоже меркнет.

Как и положено будущим европейцам, в сложной ситуации все взгляды устремляются на Америку. А там…

Состояние президента #США Джо Байдена ухудшается, а уровень его вовлечённости в государственные дела становится всё ниже. Об этом уверенно сообщила влиятельная и вполне продемократическая газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.

По её данным, когда Джо #Байден в январе встречался с лидерами конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он периодически говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Президент читал шпаргалки, чтобы «сделать очевидные выводы», делал длительные паузы и иногда надолго закрывал глаза — так, что у присутствующих возникал вопрос, не уснул ли хозяин Овального кабинета.

Также, как утверждает газета, в феврале состоялась беседа Джо Байдена со спикером палаты представителей Майком Джонсоном в формате один на один. Она коснулась изменения политики администрации президента. По словам шести знакомых с ситуацией источников, в ходе диалога лидер нижней палаты обеспокоился, не забыл ли собеседник детали его собственной политики.

Что ж, возраст есть возраст. Джо Байдену 81 год, он самый пожилой президент в истории США. Немудрено, что его сознание меркнет.

И если дело так и такими темпами пойдёт дальше, то вспомнит ли «сонный дед» про Украину после президентских выборов, каким бы ни был их исход?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Растёт быстрее бамбука, отравляет всё вокруг: отечественные учёные вывели суперборщевик

05.06 / DTF: стоимость базовой подписки Twitch вырастет до 43%

05.06 / Dealabs: Sony почти завершила разработку The Last of Us Part II для ПК

05.06 / Генсек НАТО взял на себя ответственность за концерт Ольги Бузовой в Уфе

05.06 / iXBT: хакеры могут получить историю всех действий пользователей новой Windows 11

05.06 / Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, опубликовав постер

05.06 / Мнение «аналитика»: Об охоте на ведьм… Начинается самое главное?

05.06 / Россияне попросили правительство увеличить пошлины на иномарки

05.06 / Мнение: Универсальный удалёнщик обещает появиться в 2027 году

05.06 / ИБ-эксперт Дрюков: в 2024-м году на компании Москвы пришлось 40% от всех DDoS-атак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика