Мнение «аналитика»: О гаснущей и меркнущей надежде Украины… И это уже не лечится?

#Украина медленно погружается во мрак…

Financial Times утверждает, что уже к зиме украинцы будут проводить без электричества бо́льшую часть дня. Якобы кто-то из украинских чиновников сказал изданию с обескураживающей прямотой: «мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте». Вот и дошла страна до жизни такой, что в XXI веке тепло и свет — не право, а привилегия.

Есть, конечно, у незламних украинцев лучик надежды. Но и он — тоже меркнет.

Как и положено будущим европейцам, в сложной ситуации все взгляды устремляются на Америку. А там…

Состояние президента #США Джо Байдена ухудшается, а уровень его вовлечённости в государственные дела становится всё ниже. Об этом уверенно сообщила влиятельная и вполне продемократическая газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков, близких к главе государства.

По её данным, когда Джо #Байден в январе встречался с лидерами конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он периодически говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Президент читал шпаргалки, чтобы «сделать очевидные выводы», делал длительные паузы и иногда надолго закрывал глаза — так, что у присутствующих возникал вопрос, не уснул ли хозяин Овального кабинета.

Также, как утверждает газета, в феврале состоялась беседа Джо Байдена со спикером палаты представителей Майком Джонсоном в формате один на один. Она коснулась изменения политики администрации президента. По словам шести знакомых с ситуацией источников, в ходе диалога лидер нижней палаты обеспокоился, не забыл ли собеседник детали его собственной политики.

Что ж, возраст есть возраст. Джо Байдену 81 год, он самый пожилой президент в истории США. Немудрено, что его сознание меркнет.

И если дело так и такими темпами пойдёт дальше, то вспомнит ли «сонный дед» про Украину после президентских выборов, каким бы ни был их исход?

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