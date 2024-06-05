 

Dealabs: Sony почти завершила разработку The Last of Us Part II для ПК

05.06.2024, 16:21, Разное
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Инсайдер billbil-kun раскрыл информацию о разработке ПК-версии игры The Last of Us Part II на портале Dealabs. Работа над портом началась в ноябре 2021 года, и хотя ее большая часть уже завершена, точная дата релиза пока остается неизвестной.

Предполагается, что релиз ПК-версии игры состоится одновременно с премьерой второго сезона сериала The Last of Us, запланированной на 2025 год. Такая стратегия выпуска игры для ПК уже была успешно использована для первой части, чтобы поддержать интерес к сериалу.

Некоторые инсайдеры ранее прогнозировали анонс второй части для ПК весной текущего года, однако они не оправдались. Журналист Джейсон Шрайер выразил сомнения в достоверности информации, предоставленной одним из таких инсайдеров.

Релиз первой части игры для ПК состоялся в марте 2023 года, а обновленной версии второй части для PlayStation 5 в январе 2024 года. Предполагается, что ПК-версия будет адаптирована с версии для PS5 и включит в себя новый режим “Без возврата”.

Также ранее были раскрыты сведения о том, как правильно обслуживать геймерский ПК.


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