 

Республиканцы считают «неуместным» выступление Зеленского в Нацсобрании Франции

05.06.2024, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Республиканская партия и «Непокорённая Франция» выступили против выступления Зеленского на заседании французского парламента, пишет BFM TV. Глава республиканской фракции назвал такой шаг «неуместным» и обвинил Макрона в «паразитировании» на дебатах перед выборами в Европарламент.


AP

Глава фракции республиканцев в Национальном собрании Оливье Марлекс назвал «неуместным» запланированное на пятницу выступление Зеленского перед французским парламентом, пишет BFM TV.

Депутат обвинил Макрона в желании «паразитировать» на дебатах за два дня до выборов в Европарламент.

Его скептицизм разделяет основатель партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. На встрече в Эври бывший депутат заверил, что его сопартийцы не станут аплодировать тому, на что их мнения не спрашивали.

«Мы против того, чтобы идти дальше, чем уже зашли, — подчеркнул политик. — Да помощи Украине в оказании сопротивления, нет — вступлению в войну».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Оказались на грани чего-то ужасного — бывший аналитик ЦРУ оценил разрешение Киеву использовать оружие США для атак по России

05.06 / Украинский конфликт выявил давние проблемы Пентагона и необходимость «революции» в нём

05.06 / Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР?

05.06 / Украине не угнаться за российским «чудо-оружием»

05.06 / «Предвыборный камуфляж» — сенатор США раскритиковал новый закон Байдена об ограничении миграции

05.06 / Украинский кризис сможет решить переосмысление структуры европейской безопасности

04.06 / AC – Запад должен с пониманием отнестись к открытости России к переговорам по конфликту на Украине

04.06 / Бессознательно ведёт к третьей мировой — американский сенатор о разрешении Байдена Украине использовать оружие США для атак по России

04.06 / Страх перед будущим — решающий фактор на выборах в Европейский парламент в этом году

04.06 / В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика