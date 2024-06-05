Украинский конфликт выявил давние проблемы Пентагона и необходимость «революции» в нём

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Пентагон в течение десятилетий отказывался прислушиваться к призывам военных реформаторов, которые настаивали на необходимости перейти с дико дорогой и уязвимой военной техники на беспилотники, пишет The Washington Post. И лишь конфликт на Украине подтолкнул Минобороны США начать «давно назревшую революцию».



AP

В течение нескольких десятилетий американские военные реформаторы призывали Пентагон прекратить закупку дико дорогих, но уязвимых авианосцев и истребителей, а вместо этого сосредоточиться на получении огромного количества дешёвых беспилотников. Но, как пишет The Washington Post, никто, похоже, не слушал.

От зависимости трудно избавиться — особенно от той, которая приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории Соединённых Штатов. Поэтому военные продолжали плыть по течению, тратя всё больше денег на уязвимые платформы, которые, вероятно, продержатся всего несколько минут в войне с Китаем.

Ситуация в США стала меняться только из-за жестокого урока украинского конфликта, где беспилотники и спутники продемонстрировали уязвимость привычных видов вооружений.

«Пентагону удавалось полвека не давать радикальным переменам пробить его пять стен. Авианосцы, бомбардировщики, танки и истребители были созданы, чтобы служить вечно, и в уютном мире без равных конкурентов казалось, что они могут это сделать», — говорится в статье.

Однако теперь Минобороны США столкнулось с необходимостью проводить «давно назревшую революцию».