 

Украинский конфликт выявил давние проблемы Пентагона и необходимость «революции» в нём

05.06.2024, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пентагон в течение десятилетий отказывался прислушиваться к призывам военных реформаторов, которые настаивали на необходимости перейти с дико дорогой и уязвимой военной техники на беспилотники, пишет The Washington Post. И лишь конфликт на Украине подтолкнул Минобороны США начать «давно назревшую революцию».


AP

В течение нескольких десятилетий американские военные реформаторы призывали Пентагон прекратить закупку дико дорогих, но уязвимых авианосцев и истребителей, а вместо этого сосредоточиться на получении огромного количества дешёвых беспилотников. Но, как пишет The Washington Post, никто, похоже, не слушал.

От зависимости трудно избавиться — особенно от той, которая приносит выгоду множеству избирательных округов по всей территории Соединённых Штатов. Поэтому военные продолжали плыть по течению, тратя всё больше денег на уязвимые платформы, которые, вероятно, продержатся всего несколько минут в войне с Китаем.

Ситуация в США стала меняться только из-за жестокого урока украинского конфликта, где беспилотники и спутники продемонстрировали уязвимость привычных видов вооружений.

«Пентагону удавалось полвека не давать радикальным переменам пробить его пять стен. Авианосцы, бомбардировщики, танки и истребители были созданы, чтобы служить вечно, и в уютном мире без равных конкурентов казалось, что они могут это сделать», — говорится в статье.

Однако теперь Минобороны США столкнулось с необходимостью проводить «давно назревшую революцию».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Оказались на грани чего-то ужасного — бывший аналитик ЦРУ оценил разрешение Киеву использовать оружие США для атак по России

05.06 / Республиканцы считают «неуместным» выступление Зеленского в Нацсобрании Франции

05.06 / Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР?

05.06 / Украине не угнаться за российским «чудо-оружием»

05.06 / «Предвыборный камуфляж» — сенатор США раскритиковал новый закон Байдена об ограничении миграции

05.06 / Украинский кризис сможет решить переосмысление структуры европейской безопасности

04.06 / AC – Запад должен с пониманием отнестись к открытости России к переговорам по конфликту на Украине

04.06 / Бессознательно ведёт к третьей мировой — американский сенатор о разрешении Байдена Украине использовать оружие США для атак по России

04.06 / Страх перед будущим — решающий фактор на выборах в Европейский парламент в этом году

04.06 / В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика