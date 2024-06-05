Генсек НАТО взял на себя ответственность за концерт Ольги Бузовой в Уфе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг взял на себя ответственность за концерт российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Уфе, где она выступала ко Дню защиты детей в откровенном наряде.

По словам главы Североатлантического альянса, готовить Бузову для разложения российского общества по плану Даллеса начали ещё со времён её юности. Первым этапом на этом пути стала протекция одного из агентов НАТО на телеканале ТНТ – будущую звезду устроили в качестве участницы на самый развратный на российском телевидении проект «Дом-2». Позже приобретённые связи уже самой Бузовой помогли ей стать ведущей в нескольких телепроектах.

– В один прекрасный день мы думали, что она достигла предела, но Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи предложил сделать её певицей, а позже и театральной актрисой, – сказал Столтенберг.

Наивысшая точка провокации была заготовлена на 1 июня, где Бузова на концерте ко Дню защиты детей должна была предстать в эротическом образе.

«Вот этот костюм придумала наша замечательная коллега, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – добавил генсек НАТО.

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