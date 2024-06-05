 

iXBT: хакеры могут получить историю всех действий пользователей новой Windows 11

05.06.2024, 15:25, Разное
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Эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт высказал критику в адрес функции Recall в Windows 11 24H2, которая предназначена для отслеживания истории действий пользователей на компьютере. Он подчеркнул, что эта нововведение может стать объектом атак со стороны хакеров.

Бомонт обнаружил, что данные функции Recall хранятся в базе данных SQLite в формате обычного текста, что создает потенциальную уязвимость для несанкционированного доступа к этой информации. Он предупредил о возможности нового типа атак, использующего искусственный интеллект.

В то время как Microsoft утверждает, что данные защищены за счет локального хранения и шифрования, Бомонт опровергает это, утверждая, что удаленный доступ к базе данных возможен через файлы AppData даже без прав администратора. Для подтверждения своих слов он извлек данные из предварительной версии Recall и создал веб-сайт для демонстрации возможности поиска в файлах базы данных.

Microsoft пока не прокомментировала обвинения эксперта. Первые ноутбуки формата Copilot+ на базе чипов Snapdragon X с обновлением Windows 11 24H2 будут доступны с 18 июня, а для остальных пользователей апдейт откроют ближе к осени.


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