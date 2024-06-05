 

Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, опубликовав постер

05.06.2024, 14:30, Разное
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Инсайдер chunvn8888 разместил на своей странице в соцсети Х постер про скорый выход двух складных смартфонов Samsung – Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 – на казахском языке.

На постере с двумя ожидаемыми устройствами можно увидеть надпись “Galaxy AI осында” – “Galaxy AI здесь”. Изображение также раскрывает дизайн смартфонов, который, как ожидается, не сильно отличается от предшественников. Однако основное изменение касается формы – новинки будут иметь плоские края, в отличие от скругленных у предыдущих моделей.

Этот постер – первый официальный “утекший” материал от Samsung, в то время как ранее инсайдеры делились лишь концептами устройств.

Основные технические изменения в Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 коснутся процессора – они будут оснащены флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3. По предыдущим утечкам, в остальном новинки не сильно отличатся от предшественников. Например, они не будут иметь перископических камер, которые уже присутствуют у конкурентов из Китая.

Презентация новинок запланирована на 10 июля в Париже, где также будут представлены новые часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra.


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