Мнение «аналитика»: Об охоте на ведьм… Начинается самое главное?
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Утренние новости из России не радуют, а настораживают и тревожат…
Уста президента Дмитрий Песков назвал #США «вражеской» страной. Да-да, не враждебной, а именно вражеской. Вероятно, со всеми вытекающими из этого последствиями для симпатизантов «врагу». Например, для обладателей въездных американских виз. Ох, теперь начнётся…
А в подмосковном Пушкино — уже началось.
В смысле — охота на ведьм началась.
В Пушкино задержали главу «Империи сильнейших ведьм» и участницу шоу «Битва экстрасенсов» Алёну Полынь (в миру — Елену Суликову) по делу об экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Мособласти.
«Подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», — говорится в сообщении. Кроме того, она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Сама Елена Суликова утверждает, что приобрела магические знания от бабушки и является ведьмой. Но это не помогло ей избежать неприятностей с правоохранительными органами.
И так — будет с каждым/каждой, кто идёт «не в ногу»?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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