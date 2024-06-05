Мнение «аналитика»: Об охоте на ведьм… Начинается самое главное?

Утренние новости из России не радуют, а настораживают и тревожат…

Уста президента Дмитрий Песков назвал #США «вражеской» страной. Да-да, не враждебной, а именно вражеской. Вероятно, со всеми вытекающими из этого последствиями для симпатизантов «врагу». Например, для обладателей въездных американских виз. Ох, теперь начнётся…

А в подмосковном Пушкино — уже началось.

В смысле — охота на ведьм началась.

В Пушкино задержали главу «Империи сильнейших ведьм» и участницу шоу «Битва экстрасенсов» Алёну Полынь (в миру — Елену Суликову) по делу об экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Мособласти.

«Подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», — говорится в сообщении. Кроме того, она опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Сама Елена Суликова утверждает, что приобрела магические знания от бабушки и является ведьмой. Но это не помогло ей избежать неприятностей с правоохранительными органами.

И так — будет с каждым/каждой, кто идёт «не в ногу»?

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