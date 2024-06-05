 

Россияне попросили правительство увеличить пошлины на иномарки

05.06.2024, 13:33, Разное
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Граждане прислали в правительство Российской Федерации массу писем с предложениями увеличить пошлины и налоги на автомобили иностранного производства.

Это поможет поддержать отечественный автопром в условиях временных экономических и логистических трудностей.

На заседании межведомственной комиссии были зачитаны некоторые из этих обращений. Так, вагоновожатый из Костромы Савелий Бабушкин указывает на необходимость «сделать пошлины действительно заградительными».

– Изучив финансовую отчётность АО «АВТОВАЗ» за 2023 год, я провёл расчёты и пришёл к выводу о необходимости увеличить пошлины на легковые автомобили иностранного производства в диапазоне 6,12% – 13,92%, как предложил ранее Минпромторг. Призываю правительство не медлить и безоговорочно принять соответствующую инициативу министерства, оформленную в письме №62-12 от 08.04.2024, – написал водитель трамвая.

В свою очередь тряпичник Гаджи Маркарян из Ненецкого автономного округа предлагает ввести такие тарифы на ввоз и постановку на учёт б/у иномарок, чтобы их приобретение стало невыгодным.

– Вместо того, чтобы приобрести новый автомобиль из линейки UAZ PATRIOT™, отдельные потребители пытаются ищут бывший в употреблении автомобиль иностранного производства. Такая машина будет ненадёжной и опасной для водителя и пассажиров, а также не предоставит уникальный водительский опыт, который гарантирован владельцам ульяновских внедорожников. UAZ PATRIOT™. Верный. Надёжный. Твой, – обратился россиянин к правительству.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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