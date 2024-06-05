ИБ-эксперт Дрюков: в 2024-м году на компании Москвы пришлось 40% от всех DDoS-атак

С начала 2024 года столичные компании оказались под ударом 40% всех DDoS-атак, зафиксированных специалистами по информационной безопасности. Об этом пояснил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК “Солар” Владимир Дрюков.

В течение первых пяти месяцев 2024 года российские компании столкнулись с 265 тыс. DDoS-атак, что почти в три раза превышает показатель за весь 2023 год. Чаще всего их целью становились государственные организации, ИТ-сфера, телекоммуникационные компании, финансовый сектор и образовательные учреждения.

Промышленность Москвы стала особенно уязвимой отраслью, на нее пришлась каждая четвертая атака вредоносного программного обеспечения. Также выделяются ритейл и пищевая промышленность как основные цели хакеров.

Владимир Дрюков предупреждает о росте числа DDoS-атак не только в Москве, но и в других регионах России. Он рекомендует компаниям уделять особое внимание киберзащите, обеспечивая доступность своих интернет-ресурсов и защиту от вредоносного ПО.

Хакеры все более изощряются, применяя такие методы, как атаки типа Hit&Run, характеризующиеся короткими, но резкими всплесками трафика, а также мультивекторные атаки, которые сложнее отражать. Статистика показывает, что к осени 2024 года уровень DDoS-атак может достичь уровня 2022 года, когда РФ столкнулась с самым высоким показателем хактивизма.