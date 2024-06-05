В ответ на признание независимости парламент Палестины признал независимость Словакии от Чехии

Спикер маджлиса ат-шуры (парламента) Палестины Ибрагим Рафах заявил, что в благодарность за признание независимости его страны от Израиля со стороны Братиславы поставит на голосование вопрос о признании законным распада Чехословакии и суверенитета Словакии.

Лидеры всех парламентских партий уже заявили, что проголосуют за это решение.

После распада Чехословакии в 1993 году тогдашние лидеры экстремистских движений ФАТХ и ХАМАС заявили о непризнании независимости Чехии и Словакии и отозвали из этих стран своих представителей. Палестинские власти тогда сочли, что независимость новых стран – не более чем результат розыгрыша, который устроил известный чешский сатирик Марек Чжердинский, а не результат волеизъявления чехословацкого народа.

В 1994-1999 годах в секторе Газа даже располагалась резиденция «правительства Чехословакии в изгнании», однако после того, как у его членов закончились деньги и туристические визы, оно было вынуждено прекратить свою работу. Признание независимости Палестины от Израиля может стать первым за 30 лет шагом к потеплению отношений между двумя непризнанными республиками, уверен Ибрагим Рафах.

В ближайшее время состоится неофициальный визит правительственной делегации ХАМАС в Братиславу, после чего стороны надеются прийти к возобновлению дипломатических отношений и обменяться послами.

– Мы думали, что это очередная марионетка США, и что поддерживать нужно Чехословакию, – говорит Рафах. – Ситуация усугублялась ещё и тем, что из-за работы израильских средств РЭБ мы получали только отрывочные сведения о том, что происходит в Словакии. До нас доносились слухи, что никакой Словакии на самом деле нет, и всё это розыгрыш. Поэтому не было смысла признавать независимость такой страны, тем более что у нас не было телефона, чтобы позвонить в Братиславу и сообщить им о нашем решении. Сейчас времена меняются.

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