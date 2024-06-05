Депутат Немкин: мошенники научились создавать дипфейки с представителями банков

Мошенники теперь могут создавать видео или аудиофайлы, имитирующие голос и образ представителя банка, для того чтобы получить доступ к конфиденциальной информации и деньгам, заявил Антон Немкин, член комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, сообщают РИА Новости.

Мошенники могут подделывать звонки или сообщения от вымышленных представителей банков, запрашивая конфиденциальную информацию или денежные средства.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана, переписываясь с жертвами по электронной почте и направляя предзаполненные заявки на получение кредитов.

Алла Храпунова, эксперт “Народного фронта” и куратор платформы “За права заемщиков”, сообщила, что аферисты теперь отправляют письма, оформленные с логотипами банков и часто представляющиеся сотрудниками “Госуслуг”.