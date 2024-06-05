Украине не угнаться за российским «чудо-оружием»

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Под впечатлением от разрушительной силы российских планирующих авиабомб Киев начал приспосабливать свои самолёты к аналогичным боеприпасам западного производства, пишет Forbes. Однако партнёры не смогут предоставить Украине такое же количество бомб, которое производит Россия, отмечает издание.



AP

Российские самолеты сбрасывают 3000 планирующих бомб каждый месяц, а украинские всего несколько сотен, пишет Forbes. Дальность полета таких бомб со спутниковым наведением достигает 40 миль, а это означает, что российские истребители-бомбардировщики — Су-30, Су-34 и Су-35 — могут сбрасывать бомбы вне пределов досягаемости почти всех украинских средств ПВО.

Планирующие бомбы КАБ весом 1100 и 2200 фунтов являются «чудодейственным оружием». А контрмер у украинцев «практически нет». Но они могут нанести ответный удар своими собственными планирующими бомбами. Речь идёт об американском боеприпасе JDAM-ER и французском AASM, а также так называемой бомбе малого диаметра SDB с дальностью планирования до 69 миль.

С этой целью украинские ВВС превращают свои 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29 и, возможно, десятки оставшихся истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики.

Это важное событие, поскольку крошечные украинские военно-воздушные силы — всего сотня бывших советских самолетов в нескольких бригадах — изо всех сил пытаются соответствовать разрушительной кампании планирующих бомбардировок гораздо более крупных российских ВВС, которые имеют сотни Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью КАБами на каждый вылет, пишет американское издание.

С появлением этим летом 85 бывших европейских истребителей F-16 у украинских ВВС будет достаточно самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян. Чего у украинцев явно не будет хватать, так это бомб. По мнению Forbes, крайне маловероятно, что союзники Украины пожертвуют более чем несколькими сотнями планирующих бомб в месяц — возможно, это всего лишь десятая часть от того, что необходимо Украине, чтобы соответствовать воздушной огневой мощи России.