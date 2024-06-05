 

Украине не угнаться за российским «чудо-оружием»

05.06.2024, 7:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Под впечатлением от разрушительной силы российских планирующих авиабомб Киев начал приспосабливать свои самолёты к аналогичным боеприпасам западного производства, пишет Forbes. Однако партнёры не смогут предоставить Украине такое же количество бомб, которое производит Россия, отмечает издание.


AP

 Российские самолеты сбрасывают 3000 планирующих бомб каждый месяц, а украинские всего несколько сотен, пишет Forbes. Дальность полета таких бомб со спутниковым наведением достигает 40 миль, а это означает, что российские истребители-бомбардировщики — Су-30, Су-34 и Су-35 — могут сбрасывать бомбы вне пределов досягаемости почти всех украинских средств ПВО.

Планирующие бомбы КАБ весом 1100 и 2200 фунтов являются «чудодейственным оружием». А контрмер у украинцев «практически нет». Но они могут нанести ответный удар своими собственными планирующими бомбами. Речь идёт об американском боеприпасе JDAM-ER и французском AASM, а также так называемой бомбе малого диаметра SDB с дальностью планирования до 69 миль.

С этой целью украинские ВВС превращают свои 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29 и, возможно, десятки оставшихся истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики.

Это важное событие, поскольку крошечные украинские военно-воздушные силы — всего сотня бывших советских самолетов в нескольких бригадах — изо всех сил пытаются соответствовать разрушительной кампании планирующих бомбардировок гораздо более крупных российских ВВС, которые имеют сотни Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью КАБами на  каждый вылет, пишет американское издание.

С появлением этим летом 85 бывших европейских истребителей F-16 у украинских ВВС будет достаточно самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян. Чего у украинцев явно не будет хватать, так это бомб. По мнению Forbes, крайне маловероятно, что союзники Украины пожертвуют более чем несколькими сотнями планирующих бомб в месяц — возможно, это всего лишь десятая часть от того, что необходимо Украине, чтобы соответствовать воздушной огневой мощи России.


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