 

Мнение «аналитика»: О реальном и полном π-це… Ядерный апокалипсис на пороге?

05.06.2024, 7:29, Разное
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Послушайте, но это же реально уже то, чему не подобрать цензурных слов. Полный аут, мягко выражаясь. И неожиданно он случился не только при нашей жизни, но и буквально на наших глазах.

А мы, как водится, всё проморгали…

Американский журнал Time опубликовал интервью с американским президентом Джо Байденом. Призванное стать де-факто предвыборной программой, оно обнажило предвыборные проблемы. Выяснилось, что сверхдержавой управляет реально…

Ладно, без эпитетов, только факты.

В этом интервью Джо Байден назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «Шульцем» и несколько раз перепутал его с Ангелой Меркель. Также он перепутал Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Хуже того, он несколько раз сказал, что это Владимир #Путин «напал» на Россию, перепутав её с Украиной.

Но то — цветочки.

Самая мякотка вот в чём.

Джо Байден на голубом глазу сообщил журналистам, что российская #армия уже разгромлена. И в этот раз он не оговорился. На вопрос корреспондента: «Можно ли считать российское предложение о прекращении боевых действий лучшим, на что #Украина может надеяться на данном этапе?» Джо #Байден ответил: «Нет, это не так. И, кстати, я не понимаю, почему вы упускаете из виду всё произошедшее за это время? Российская армия разгромлена. Вы об этом не пишете. А она, чёрт возьми, истреблена…».

Вау! Интересно-то как. Это сильно напоминает аналогичный пассаж его бывшего патрона Барака Обамы в 2015 году, когда, тот гордо заявил, что «#экономика России разорвана в клочья!». Кстати — это уже лично от Джо Байдена — доллар в России уже третий год, как «по двести», а российский ВПК утратил способность производить вооружения.

С таким «пониманием» ситуации немудрено, что Джо Байден предпринимает абсолютно неадекватные шаги в «украинском кризисе». Лишь бы не было ядерной войны, в общем. Но кто за это поручится, когда лидер ведущей ядерной сверхдержавы пребывает в мире иллюзий и грёз?

И кто — отведёт угрозу?

Опять — «боженька»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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