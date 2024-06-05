 

Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы”

05.06.2024, 7:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ее персонаж Надя из фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!” сразу стал любимым для зрителей. Сама актриса признается, что этот фильм принес ей особенно много радости и любви со стороны публики.

Барбара Брыльска родилась в местечке Скотники в Польше 29 мая 1941 года, хотя в паспорте указана дата 5 июня. Это было сделано намеренно ее матерью, чтобы избежать регистрации по немецким правилам, так как их городок был занят фашистами.

В детстве она выросла в бедности послевоенного времени. Родители, несмотря на трудности, поощряли ее творческие способности, и она пошла учиться в художественный лицей. Там ее заметил директор, который убедил ее поступить в Лодзинскую высшую театральную школу.

Ее карьера началась с участия в польских фильмах, затем она снималась за рубежом, в основном в ГДР. Ее работы включают фильмы различных жанров, такие как вестерны, криминальные ленты и драмы.

В личной жизни у нее было несколько браков, но несмотря на внешнюю привлекательность мужчин, она признается, что ни с одним из них не получилось создать долгую и счастливую семью. Из ее второго брака у нее есть двое детей: дочь Барбара и сын Людвиг.

Барбара Брыльска остается одной из самых ярких и любимых актрис для российской аудитории. Ее талант, красота и уникальная манера игры продолжают восхищать зрителей на протяжении десятилетий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Короткие платья – яркая новинка лета: как стильно вписать в образ актуальные наряды сезона

05.06 / Растёт быстрее бамбука, отравляет всё вокруг: отечественные учёные вывели суперборщевик

05.06 / DTF: стоимость базовой подписки Twitch вырастет до 43%

05.06 / Мнение «аналитика»: О гаснущей и меркнущей надежде Украины… И это уже не лечится?

05.06 / Dealabs: Sony почти завершила разработку The Last of Us Part II для ПК

05.06 / Генсек НАТО взял на себя ответственность за концерт Ольги Бузовой в Уфе

05.06 / iXBT: хакеры могут получить историю всех действий пользователей новой Windows 11

05.06 / Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, опубликовав постер

05.06 / Мнение «аналитика»: Об охоте на ведьм… Начинается самое главное?

05.06 / Россияне попросили правительство увеличить пошлины на иномарки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика