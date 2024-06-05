Барбара Брыльска отмечает 83-летие: интересные факты из жизни звезды “Иронии судьбы”

Ее персонаж Надя из фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!” сразу стал любимым для зрителей. Сама актриса признается, что этот фильм принес ей особенно много радости и любви со стороны публики.

Барбара Брыльска родилась в местечке Скотники в Польше 29 мая 1941 года, хотя в паспорте указана дата 5 июня. Это было сделано намеренно ее матерью, чтобы избежать регистрации по немецким правилам, так как их городок был занят фашистами.

В детстве она выросла в бедности послевоенного времени. Родители, несмотря на трудности, поощряли ее творческие способности, и она пошла учиться в художественный лицей. Там ее заметил директор, который убедил ее поступить в Лодзинскую высшую театральную школу.

Ее карьера началась с участия в польских фильмах, затем она снималась за рубежом, в основном в ГДР. Ее работы включают фильмы различных жанров, такие как вестерны, криминальные ленты и драмы.

В личной жизни у нее было несколько браков, но несмотря на внешнюю привлекательность мужчин, она признается, что ни с одним из них не получилось создать долгую и счастливую семью. Из ее второго брака у нее есть двое детей: дочь Барбара и сын Людвиг.

Барбара Брыльска остается одной из самых ярких и любимых актрис для российской аудитории. Ее талант, красота и уникальная манера игры продолжают восхищать зрителей на протяжении десятилетий.