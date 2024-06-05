 

Украинский кризис сможет решить переосмысление структуры европейской безопасности

05.06.2024, 3:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Максималистские цели Киева и Запада, достижение которых с каждым днём становится всё менее вероятным, не помогут разрешить военный конфликт, считает Responsible Statecraft. Вместо этого Западу пора понять, что от переговоров между Россией и Украиной стоит перейти к расширенному обсуждению не только этой темы, но ещё и глобальной структуры безопасности — причём при участии Москвы.


АР

Украине и её западным союзникам необходимо понять, что их максималистские цели не приведут к разрешению конфликта. Как считает Responsible Statecraft, единственно верный способ его решения заключается в том, чтобы выйти за рамки двусторонних переговоров и включить в них шаги по созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, и, что особенно важно, — с участием России.

Сегодня шансы Украины на достижение своих целей близятся к нулю, при этом многие из тех проблем, которые спровоцировали войну, никуда не делись и продолжают усиливать напряжённость. Расширение враждебного Москве военного альянса, «похоже, идёт к тому, чтобы охватить Европу вплоть до российского порога», отмечает издание. 

«Вместо того чтобы создавать более крупное НАТО, которое расширяется до границ России, исключает её и конкурирует с ней, дипломатическая энергия могла бы быть направлена на создание новой инклюзивной структуры европейской безопасности, включающей Россию в сотрудничество», — предлагает RS. Эта новая структура могла бы избавить Украину от необходимости вступать в НАТО, США — от необходимости брать на себя обязательства по поддержке Киева, а Зеленского — от личной ответственности и недовольства украинцев. 

По мнению издания, это, возможно, непростая задача, но вместе с тем это единственный способ закончить конфликт, обеспечив каждому — Украине, России, США и Европе — то, чего они хотят. «Выход заключается в том, чтобы выйти за рамки переговоров по российско-украинской войне и перейти к переговорам, включающим в себя эту тему, но расширенным и касающимся инклюзивной глобальной системы безопасности», — заключает RS.


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