Рупор кремлевской пропаганды: E и Ё в паспортах

МИД РФ разъясняет ситуацию с буками E и Ё в паспортах.

О написании букв "е" и "ё" в заграничных паспортах дал пояснения 4 июня 2024 года Консульский департамент МИД России.

"В СМИ периодически появляются публикации о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё». Проблема вызвана тем, что, с учетом свойственной русскому языку факультативности использования буквы «ё», при оформлении паспортов, других личных документов, а также при совершении иных юридически значимых действий не было соблюдено единообразие написание имени заявителя.

В связи с обращениями граждан по данной тематике, поступающими в МИД России, хотели бы отметить следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» при оформлении личных документов граждан должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка.

Согласно правилам русской орфографии и пунктуации (утверждены в 1956 году Академией наук СССР, Минвузом СССР и Минпросом РСФСР) буква «ё» пишется, в частности, в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестного слова (в качестве которого может выступать имя собственное).

Административными регламентами по оформлению и выдаче загранпаспорта, утвержденными приказами МИД России от 12.02.2020 г. № 2113 и № 2114, предусмотрено, что при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя (под которым подразумевается фамилия, собственно имя, а также отчество, при наличии) указывается в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность.

В качестве такого документа выступает ранее выданный заграничный паспорт, а в его отсутствие – внутренний паспорт или свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет.

Заявитель, переменивший имя, представляет соответствующий подтверждающий документ.

Со своей стороны исходим из того, что исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных «к единому знаменателю» содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов. Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь – документам, подтверждающим присвоение заявителю соответствующего имени (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, переводы этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык, верность которых засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, т.е. российским нотариусом или консульским должностным лицом).

При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имён собственных.

Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации."

По сообщению Консульского департамента МИД РФ

https://www.russkoepole.de/ru/publikatsii/novosti-pravozashchity/konsulskij-departament-mid-rf-razyasnil-prichiny-priznaniya-nedejstvitelnymi-zagranpasportov.html – циек

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