Мнение: Замена алкоголя марихуаной, ссылка в Газу и узнаваемый китайский майдан 1990 года

1. Если ориентироваться на число ежедневно употребляющих, то главным социальным наркотиком для американцев теперь является не спиртное, а марихуана – выпивают ежедневно 14,7 миллионов, тогда как ежедневно курят травку 17,7 миллионов (ссылка). С 1990 года число сидящих на марихуане людей в стране выросло более чем в 15 раз. Сторонники легализации обещали существенные позитивные результаты от её проведения, но тут каких-то явных успехов пока что не наблюдается.



В частности, пропагандисты обещали, что легализация марихуаны снизит уровень потребления более вредных для здоровья наркотиков, вроде алкоголя. На первый взгляд, так и произошло: число ежедневных алкоголиков в США за несколько лет упало на 7%. Эксперты однако отмечают, что это лишь временный отскок обратно после всплеска алкоголизма во время ковидного карантина 2020 года.

Также обещали, что марихуана уменьшит клиентскую базу тяжёлых наркотиков, таких как опиоиды или опиаты. Это, однако, не помешало штату Орегон после легализации лёгких наркотиков легализовать и тяжёлые, что немедленно привело к утроению числа смертей от передозировки и социально-политическому кризису в штате, от которого теперь хотят отделиться не принявшие эту реформу консервативные восточные округа – 2/3 территории Орегона (ссылка). Опять-таки, составить полную картину происходящего сложно: то ли наркоманы из соседних штатов массово переехали в Орегон, то план по легализации сработал не так, как ожидалось.

Что точно удалось американским политикам, так это создать новый легальный рынок марихуаны в размере 50 миллиардов долларов в год. Сейчас этот рынок особенно активно подминают гиганты фастфуда, для них это смежное, то есть удобное и понятное направление бизнеса.

Грандиозный эксперимент продолжается, и Россия имеет редкую возможность наблюдать за ним со стороны, не подвергая своих граждан риску. Как знать, может быть, благодаря марихуане США превратятся в итоге из агрессивного ястреба США в страну мирных курильщиков и фанатов Боба Марли, навроде нынешней Ямайки. Для нас это будет вполне приемлемый результат.

2. Особенности американской демократии. От правительств других стран США требуют ни в коем случае не разгонять палаточные лагеря на центральных площадях (когда эти майданы стоят за интересы США, разумеется). Но когда внутри США студенты начинают протестовать на университетских кампусах – это другое. Новый законопроект от республиканцев предполагает высылку на полгода в сектор Газа, под израильские бомбы, всех, кто протестует против израильских бомб в американских университетах (ссылка).

3. А вот, кстати, большое описание событий на площади Тяньаньмэнь в Китае, на которой американцы пытались устроить майдан в 1990 году (ссылка). Оказывается, лица тогда были всё те же, хорошо нам знакомые, включая Нэнси Пелоси и Михаила Горбачёва. Если коротко: США устроили кровавые беспорядки, в которых погибли примерно 250 солдат армии Китая. Власти Китая, однако, не стали подавлять бунт «онижедетей» с той жестокостью, на которую рассчитывали американцы. Цитирую из интервью с пособницей США, некой Чай Линг, одной из главарш «протеста». Очень узнаваемо, не правда ли?

Чай Линг: Все это время я держала это при себе, потому что, будучи китаянкой, я чувствовала, что не должна плохо отзываться о китайцах. Но иногда я не могу сдержаться — вы, китайцы, не стоите моих усилий! Вы не стоите моей жертвы!

На самом деле мы надеемся на кровопролитие, на тот момент, когда правительство будет готово нагло убивать людей. Только когда площадь будет залита кровью, народ Китая откроет глаза. Только тогда он по-настоящему объединится. Но как я могу объяснить все это своим сокурсникам?

И что действительно печально, так это то, что некоторые студенты и известные люди с хорошими связями прилагают все усилия, чтобы помочь правительству предотвратить принятие подобных мер. Ради своих корыстных интересов и личных дел они пытаются развалить наше движение и вывести нас с Площади до того, как правительство придет в такое отчаяние, что примет меры…

Каннингем: Вы сами собираетесь оставаться на Площади?

Чай Линг: Нет.