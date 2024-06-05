Мнение «аналитика»: О нарушителе конвенций… Что будет после ударов по России?

Как пишет The Washington Post, строгий запрет Киеву наносить американским оружием удары по международно признанной российской территории, державшийся больше двух лет, пал всего за две недели. Для Белого дома такая скорость принятия решений является просто «молниеносной», утверждает газета. И увязывает изменение «правил» на поле боя с успехом российского наступления под Харьковом, ставшим неожиданностью и для Киева, и для Вашингтона.

Но никого не смущает, что… само разрешение на пересечение очередных «красных линий» Кремля было дано Белым домом уже в тот момент, когда стало понятно: никакой катастрофы не произошло, «обрушения фронта» ВСУ не случилось, а штурм города-миллионника силами нескольких БТГр — и вовсе затея сомнительная? Тогда как #риск эскалации — неиллюзорный. Почему на него пошёл обычно осторожный Джо #Байден?

Полуофициальная версия американской стороны такова.

10 мая ВС РФ начали ограниченные наступательные действия со стороны Белгородской области. Была ли это разведка боем, или отвлекающий маневр с целью растянуть и без того ослабленные украинские силы, уже неважно. Главное, оборона ВСУ, о подготовке которой в Киеве трубили несколько месяцев кряду, провалилась, и российские войска быстро продвинулись на 5-10 км.

13 мая в Киеве признали положение отчаянным и обратились к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по российской территории. Украинские чиновники 90 минут по видеосвязи убеждали советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, министра обороны Ллойда Остина и главу объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна, рассказывая о своих потерях — и убедили.

14 мая в Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь #США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить серьёзность ситуации. Именно он, как утверждает WP, по возвращении в Вашингтон убедил Джо Байдена в реальности поражения ВСУ на севере и необходимости принятия экстренных мер.

После чего с 16 мая началось их обсуждение, и 30 мая решение было принято.

Но всё это не отменяет вопроса, почему оно было принято уже тогда, когда стало понятно, что «у страха глаза велики» и на самом деле острой угрозы для ВСУ, оправдывавшей трансграничные удары вглубь России, нет и не предвидится? Неужели у киевских чиновников столь силён дар убеждения, что действует вопреки здравому смыслу?

И тут нужно отметить события в России.

12 мая Владимир #Путин неожиданно снял Сергея Шойгу с поста министра обороны и предложил на это место первого вице-премьера Андрея Белоусова, человека сугубо штатского.

14 мая он произвёл ещё одну «рокировку», назначив экс-министра обороны секретарём Совбеза вместо своего давнего соратника Николая Патрушева, переведя последнего на должность помощника по кораблестроению.

И это — знаковые перемены.

По негласной информации, накануне и в начале «украинского кризиса» #Россия и США худо-бедно согласовали некие неписаные правила, фронтменами этих конфиденциальных договорённостей были Николай Патрушев и Джейк Саливан, а чисто техническую работу и контакты взяли на себя глава СВР Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Это позволяло, по крайней мере, избегать крайних вариантов эскалации.

Сергей Нарышкин был переутверждён в должности директора СВР, а вот Николай Патрушев свой пост потерял. В Вашингтоне могли и наверняка восприняли это как выход Кремля из прежних конвенций. А потому решили «показать зубы». Впрочем, и Москва нашла, чем ответить, а потому риторика относительно выданных Киеву «разрешений» была быстро смягчена.

Тем не менее, очень похоже, что прежние «конвенции» уже не действуют, а новых ещё нет — и в Кремле сомневаются, нужно ли их прорабатывать именно сейчас с, возможно, уходящей администрацией. Ситуация очень рискованная. А ну, как у кого-то не выдержат нервы?

А ну, как из-за какой-нибудь «мелочи» начнётся именно то самое?

Или это со стороны Владимира Путина — просчитанный риск?

Но кто гарантирует, что его расчёты верны?

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