Личное: “Завтраки по будням готовит муж”

Супружеский конфликт возникает, когда оба в паре недовольны вложениями друг друга.

Косяк, как вы помните, это отрицательное вложение, проще говоря – ущерб.

Вот конфликт – это когда оба считают, что им нанесен ущерб: у них что-то взяли и не компенсировали.

К сожалению, вместо компенсации ущерба в конфликте каждый старается нанести другому дополнительный ущерб.

А потом, если значимость друг для друга большая, ущербы взаимно списываются и раны зализываются.

Это неэкологичное поведение в конфликте, от которого остаются так называемые “шрамы”, неприятные воспоминания, затаенные обиды, которые до конца не рассасываются, как трещины на чашке, которые делают ее хрупкой.

Экологичное поведение: стараться не косячить, компенсировать свои косяки, а на косяки партнера реагировать в границах.

sulphuric_acid0

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Помогите, пожалуйста, разобраться и выйти из конфликта.

Я замужем 15 лет, брак третий, у мужа – второй. Дети есть, не общие, все взрослые. Живем вдвоем, нормально, Москва, зарабатываем примерно одинаково. Ссоримся редко. Досуг всегда вместе.«Уже нам в семьях не до перемен». На мелочах не зацикливаемся и едем дальше.

Вы ранее опубликовали 2 моих письма – про маму с мужем и про начальницу. К сожалению, не смогла найти ссылки на публикации.

(Раз в паре все было нормально, значит мы имеем дело не со снежным комом конфликтов, а с относительно локальным конфликтом, и это во много раз облегчает задачу)

***

Завтраки по будням готовит муж.

В 6:50 я выхожу из дома на автобус, поэтому по договоренности к 6:35 завтрак обычно на столе (чтоб остыл до комфортной температуры).

Поругались вроде из-за ерунды.

28 мая.

В 7:44 омлет доготавливался в сковородке.

(Автор скорее всего ошиблась цифрой. В 6:44 омлет был готов на сковородке)

«Я не успеваю с’есть и с собой не взять такой горячий… – Сказала я и достала контейнер, чтоб попробовать его как-то упаковать. – Может, фольгой закрыть?»

Муж подскочил к омлету, стал вытряхивать его в тарелку… Злосчастный омлет намертво прилип, и муж со словами «он вообще не получился, можешь отдать его котам» выбросил еду в раковину.

Я как дура стою рядом с контейнером в руках…

Я крикнула, что ему надо лечиться у психиатра, что он садист, что желаю ему разок узнать, что такое «голодная боль». И убежала на автобус, хлопнув дверью.

Я очень обиделась – и за то, что из-под носа забрал завтрак, и за то, что оставил меня голодной, зная, что это гарантированный приступ.

По дороге успокоилась и из автобуса написала смс:

«Знаешь, я успокоилась. Я просто в шоке.

Кто со мной рядом?

У меня язва и нет желчного, я голод не переношу – у меня болит желудок сразу. Сильно, со спазмами.

Ты знаешь это.

Я стою забрать с собой еду – ты у меня под носом ее забираешь и выбрасываешь, я остаюсь как дура голодная со своим лотком взять с собой…

Потому что я сказала, что сейчас не буду – все горячее, я не успею…

Ты даже не понимаешь, что это твой просчет, если уж ты готовишь. Ты погружен в свою обиду, – я готовил! Ну и что, что поздно!! Ну и что, что не успеешь! Я! Я! Я готовил!!

У меня много слов на языке крутится. Самое мягкое – «закомплексованный эгоистичный мудак». Вместо Мужчины…

Страшно, что рядом человек, который может сознательно причинить мне вред.

Есть мелочи, о которых забываешь.

А есть то, что становится вехой…»

(Автор обиделась, что муж опоздал приготовить завтрак, а потом психанул в ответ на ее недовольство. Обида автора понятна и даже справедлива. Но посмотрите, насколько ее обида и особенно выражение этой обиды превышают нанесенный ущерб. Ее оставили без обещанного завтрака, это некрасиво, но в ответ она обвинила мужа в том, что он садист, эгоист и даже “закомплексованный м**к” Ущерб не был нанесен ей сознательно, просто у мужа не получилось вовремя приготовить омлет и он немного психанул. Зато уж наша автор вместо того, чтобы просто выразить обиду за голодное утро, послала на его голову громы, молнии и даже проклятия. А в конце даже намекнула, что это, возможно, конец их отношений)

Получила ответ:

“Ну да.

Рядом с тобой закомплексованный эгоистичный мудак, который каждое утро готовит тебе завтрак, интересуясь, что бы ты хотела.

Рядом с тобой закомплексованный эгоистичный мудак, который проснувшись, первым делом бежит готовить тебе кофе, чтобы он успел остыть

Рядом с тобой закомплексованный эгоистичный мудак, которому последний раз “Спасибо” за сделанный завтрак сказали пару недель назад.

И вот этот закомплексованный эгоистичный мудак, приготовив кофе, готовит омлет, потому что каждый день есть яичницу скучно. И когда омлет готов, ему говорят что есть его не будут, а потом добавляют что смысла брать на работу нет, потому что он горячий. При этом, в условиях приготовления завтрака до сегодняшнего дня не было ни слова про его достаточную остуженность и все прекрасно елось сразу после приготовления. И вот тут, конечно, эмоции у закомплексованного эгоистичного мудака берут верх. И ему становится обидно. Прежде всего за такую лестную оценку его усилий.

Ну а потом ему устраивают дополнительную истерик, так, чтобы было слышно даже консьержке, орут совершенно непотребные слова, хлопают дверью, чуть не прибив кота, ну а после этого он окончательно становится очень закомплексованным и очень эгоистичным мудаком.

Браво! Как все логично, а главное, можно обвинить во всем все того же закомплексованного эгоистичного мудака :-))))))))”

(Муж попытался объясниться, как мы видим, хотя его очень обидели эпитеты. Вообще, если вы хотите извинений, не оскорбляйте человека. Когда вы его уже оскорбили, ему сложно извиниться, даже если до этого он и хотел. Но все же муж здесь пытается пояснить, что старается каждое утро, хотя ему тоже сложно с утра, что в это утро уже приготовил кофе, а вот с омлетом немного запоздал. Он пояснил, что не понял ее намерение взять омлет с собой, а услышал, что она не хочет его есть. И дальше муж выразил свою обиду за “закомплексованного” и за громкий ор и оскорбления, которые слышала консьержка)

Отвечать не стала.

И «спасибо» я всегда говорю, если муж еще дома (но он иногда выходит раньше); и никогда не жалуюсь на однообразие – это исключительно его желание что-то изобразить с утра; и договоренность о завтраке в 6:35 была; и ничего непотребного ему не говорилось. Да, на крике, но без мата или чего-то подобного.

(Мы с вами ничего не знаем, что за договоренность о завтраке, которую муж обязан соблюдать. Скорее всего он предложил готовить ей завтрак, автор была за. Учитывая диагнозы автора и утренний цейтнот, муж должен был соблюдать точность. Однако, из его сообщения очевидно, что автор считала его обязанностью то, что муж считал своим вложением. Объясните разницу обязанности и вложения?)

Когда в спорах муж начинает отрицать давние договоренности или перекраивать события, я давно прекращаю любые обсуждения. «Это неправда» в его адрес делает только хуже – он отрицает очевидное, вести диалог становится невозможно. «Ты не говорила», «впервые слышу», «я не видел» и т.д., хотя речь может идти о действии, которое делалось/не делалось миллион раз. А, еще есть с его стороны «ты себе придумала» – меня вообще трясти начинает, потому что я ему факты, он в ответ «ты себе (!) придумала». Типа такая мелкая выкручивающаяся врушка, хотя речь о чем-то доказанном или неоспоримом.

(Их конфликты по поводу “договоренностей” не впервые. Скорее всего автор считает обязанностью мужа все, что муж предложил или что она попросила и он согласился. То есть у нее нет понимания, что такое обязанность, а что такое вложение. И еще она путает жесткие договоренности и договоренности мягкие. Кто понимает, чем они отличаются и как их не путать?)

Поэтому вообще не обсуждаю ничего.

Вечером того же дня мы ходили с котом к врачу.

Муж предложил пообщаться, обсудить по дороге конфликт, я отказалась.

На следующее утро, 29 мая, завтрак я готовила себе сама. Муж предложил отвезти меня на работу с тяжёлой сумкой. Я снова отказалась и взяла такси.

Вечер после работы прошел в гробовом молчании.

(Он делал шаг к диалогу и даже шаг к примирению. Однако, автор считает свой ущерб таким большим, что не хочет никаких обсуждений, она готова принять только раскаяние. А муж не считает себя полностью виноватым и не готов на раскаяние, он готов признать только часть вины)

30 мая. Муж из коридора крикнул мне в ванную комнату «с днем рождения». Я не ответила. Странное поздравление – в санузел…

На столе в гостиной стоял букет и лежал конверт.

Мне что, самой себя поздравить? Конечно, я не стала никак реагировать на натюрморт.

(Она говорит “конечно”, но по сути она промолчала на его поздравление и отвергла его подарок)

…Вечером посидели на работе с девочками, я приехала с работы на такси. Муж встретить не предлагал.

Дома муж сидел на кухне, готовил себе острую еду на завтра. Я молча стала разбирать букеты, которые привезла с работы.

(Он сделал ей подарок. А вот она не предложила ему отметить. Именинник угощает близких по случаю своего Дня рождения, а не наоборот. То есть на все его небольшие шаги она демонстративно пропускает ходы. Она ждет большого шага, раскаяния и просьб о прощении)

Молчание. Муж постелил себе в гостевой комнате.

В принципе, и хорошо – я так лучше высыпаюсь.

31 числа обоюдное молчание, каждый сам по себе, муж в комнате для гостей.

А может, я не права? Ну и ладно, тоже мне ссора, все же живы, ничего такого не случилось, а не надо быть недовольной – не всем вообще завтраки готовят, в крайнем случае можно выбросить в мусор во дворе, если с собой не взять, человек старался, ну и пусть ложка не к обеду. Надо так, чтоб без ссор и никого не обидеть?

Вроде и не событие мирового масштаба, а разрослось в большой конфликт.

(Мелкий конфликт вырос в большой конфликт, потому что автор с самого начала ведет себя так, будто его нанесено невероятно большое оскорбление. И когда вы реагируете на мелкий косяк партнера так, у вас самих получается косяк и этот косяк растет. И вот уже молчание мужа в КП, автор хочет помириться, но уже не знает как)

Я так и не получила серьезных извинений за выходку, он обижен на моё молчание.

(Так и есть. Она правильно все поняла. Она не получила извинений за выходку, потому что, не дождавшись извинений, наорала на него и оскорбила его. А дальше на все его небольшие шаги к примирению отвечала жестким игнором. И теперь он действительно обижен на нее, причем он прав в своей обиде, а она не права)

Кстати, вот, если на меня кто-то обижен, а я не считаю себя виноватой, я веду себя как обычно – не пристаю, не отсвечиваю, но и не нарушаю обычного течения отношений – понимая, что скоро все как-то поутихнет.

Муж же сначала дергает с выяснениями, а потом сам уходит в обиду. Ах, ты так? Ну и я тогда так! В итоге когда я начинаю отходить, у него острая фаза. Но так как я себя не считаю виноватой, то об инициации общения с моей стороны и речи не идет.

(Когда муж “дергает с выяснениями”, это его шаги к примирению, и если она не отвечает на них, ее косяк становится больше, даже если изначально он был меньше. Понимаете почему? Объясните автору, как так выходит?)

Помогите, пожалуйста, понять, чего я не вижу в этом конфликте?

И как лучше себя вести, если реально обижен и не хочешь общаться, но не входит в планы доводить все до абсурда?

(Во-первых, если вы обижены, постарайтесь не оскорблять обидчика. Не компенсируйте его косяк своим и не запутывайте ситуацию. Можете высказать ему свою обиду, если считаете, что и так не понятно, но сделайте это корректно. Во-вторых, на шаги к примирению, если это не формальные пинги, лучше отвечать. Если хотите компенсации, дайте это понять. Именно на шаг партнера к примирению – ваша заявка на адекватную компенсацию, в случае его косяка, будет в красном поле. Представим, что в описанной ситуации автор написала мужу не про закомплексованного м-ка, а просто “я хотела взять омлет с собой, ты его выкинул, не ожидала такого от тебя”. Наверняка сообщение мужа было бы другим. Она получила бы от него раскаяния, а если бы вдруг получила недостаточно, на следующий его шаг она могла бы сказать, что обижена за его поступок и все еще огорчена. Почему такое поведение оказалось бы для автора намного выгодней, понятно?)

Спасибо.