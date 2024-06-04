Рупор кремлевской пропаганды: По заветам Денисовой

ООН не выявила случаев изнасилований во время атаки ХАМАС на Израиль.

В ООН изучили 5000 фотографий, 50 часов видео и аудио с 7 октября и определили, что нет никаких доказательств сексуального насилия.

Массовое изнасилование 7 октября было всего лишь очередным израильским фейком, подобным новости о 40 обезглавленных младенцах.

@parstodayrussian

По заветам Денисовой.

Никогда такого не было и вот опять.

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