 

Мнение: Из одной задницы в другую

04.06.2024, 21:07, Разное
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Ха-ха-ха! Вот это будет прекрасная карьера! Из губернатора Псковской области транзитом через генсека ЕР – в губернаторы Алтая! Ждем-с!

Вчера прогремела довольно странная новость: человека со странно-пышной должностью “секретарь Генсовета ЕР” Андрея Турчака внезапно решили задвинуть в Республику Алтай на место стремительно снятого губернатора Хорохордина. Можно было бы красиво сказать, что “Единую Россию” внезапно обезглавили – если б не общеизвестный факт, что этой “партии” изначально никакой головы и не полагалось, и уж каким органом там служил Турчак – бог весть.

Но все равно забавно получилось. В Коммерсе, конечно, тут же выдали чрезвычайно льстивое “объяснение” такой пертурбации – дескать, Алтай он и для “Силы Сибири” важен, надо за трубами приглядывать, и Алтай любимое место отдыха Путина (и Шойгу – Шойгу в последний момент из статьи вычеркнули), и “есть планы” (у кого?) сливать вместе республику Алтай и Алтайский край, и на Алтае вот-вот будет “мощный туристический кластер”… В общем, футы-нуты!

Да-да, сейчас, когда всё в дивном Путиленде не спеша летит в тартарары, Москве больше делать нечего, кроме как объединять один Алтай с другим. Тон заметки очень подобострастный, тогда как на самом деле это банальная ссылка, и всё. Турчак надоел, никаких успехов не добился, его просто убирают в почетную отставку. Надо понимать, что в нынешней сверхцентрализованной РФ любое движение ИЗ Москвы – это опала, как ни называй и какие обоснования ни придумывай.

Резонный, понятно, вопрос – а нам-то что от всего этого? Ну, сняли и сослали какого-то Турчака-стульчака. В принципе, да – ничего. Всех людей доброй воли эти события могут интересовать только в одном аспекте: по мере приближения экс-вельможи Турчака к матушке-земле растет и вероятность привлечения его к долгожданной ответственности за покушение на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Я человек незлопамятный, но такие вещи, я считаю, спускать нельзя. Псков-Москва-Алтай-тюрьма. А как иначе?

Источник: Размышления вольного социолога


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