 

Бессознательно ведёт к третьей мировой — американский сенатор о разрешении Байдена Украине использовать оружие США для атак по России

04.06.2024, 20:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс осудил решение президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, отметив, что оно ведёт к третьей мировой войне, пишет Express. Вэнс также высказал поддержку Дональду Трампу после признания его виновным по делу о фальсификации деловой отчетности.


АР

Среди представителей Республиканской партии растёт обеспокоенность в связи с решением президента Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, пишет Express. 

В частности, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс обвинил президента США Джо Байдена в том, что он «бессознательно ведёт к третьей мировой войне». Так политик отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что во время холодной войны США и представить себе не могли, чтобы нанести удар по территории РФ даже через посредников.

По словам Вэнса, риск ядерной войны сейчас «выше, чем когда-либо» в его жизни. «В любой день я предпочту «осуждённого преступника» третьей мировой войне», — добавил сенатор, поддержав кандидатуру Дональда Трампа, который в ноябре поборется с Байденом за пост президента.


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