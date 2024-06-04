Мнение: Кому выдавать русских хакеров, американский железный занавес и декриминализация преступности в США

1. Русские хакеры предпочитают сдаваться русскому правосудию, – самому справедливому и гуманному в мире, — лишь бы только не попадать в лапы американским изуверам (ссылка):



В последние годы в США стали чаще привлекать россиян к ответственности за разные преступления — это тенденция последних десяти лет, которая только усиливается. Это — с одной стороны. С другой — Россия и США отказываются экстрадировать друг другу своих граждан по политическим соображениям.

Этот аспект создает у многих российских хакеров, отмывателей денег и прочих злоумышленников ощущение безнаказанности: мол, если они действуют против Штатов, им за это ничего не будет. В итоге недружественные отношения между Россией и США создают уникальные прецеденты в правоохранительной сфере.

Например, власти США выслеживают в какой-нибудь западной стране русских хакеров, предъявляют им обвинения — и тех арестовывают. Тогда Россия пытается приостановить их выдачу США, предъявляя этим хакерам встречные обвинения. Получаются два параллельных запроса, при которых Россия всегда находится в лучшей позиции. Дело в том, что все американские обвинения арестованные отрицают, а российские — признают. В итоге финальный приказ об экстрадиции Россия всегда получает раньше, но дальше начинаются политические игры. Страна, в которой находятся обвиняемые, должна принять решение, какую сторону занять.

Власти этой страны могут или выдать обвиняемых России, которая уже получила финальный приказ об экстрадиции, или же прогнуться под требования США — решающую роль тут играет политическое влияние сторон. Так, россиян, которых недавно арестовали в Венгрии, выдали по запросу РФ: правительство там скорее пророссийское.

Но в такой же ситуации прозападные Нидерланды экстрадировали обвиняемых в США.

2. Когда-то СССР не выпускал своих учёных и общественных деятелей на Запад, на международные конференции, чтобы они не сбежали из страны. Теперь столы развернулись: на Западе не выпускают людей в Россию (ссылка):



Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на снятие с самолета Скотта Риттера, летевшего в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом Захарова.

О снятии с рейса сообщил сам Риттер. Он направлялся в Стамбул, а оттуда уже должен был прилететь в Россию. Как рассказал военный эксперт, в Госдепартаменте боятся его участия в экономическом форуме.

Также бывший американский разведчик поведал, что с рейса также сняли и экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он также собирался побывать на ПМЭФ.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Предполагается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.

3. США потихоньку скатываются в состояние разрухи, похожее на наши 1980-е и 1990-е, с ползучей криминализацией общества. Происходит это примерно так.

В очередном американском городе, на этот раз в Бостоне, приходит к власти мэр из Демократической партии и начинает воплощать в жизнь леволиберальную повестку. Победившая на местных выборах Мишель Ву, – этническая китаянка, дочь тайваньских эмигрантов, – собирается осуществить реформы, немыслимые ни в Китае, ни на Тайване.

А именно: декриминализовать воровство и ограбления магазинов на сумму менее 250 долларов, а также порчу имущества, проникновение в чужой дом, владение и распространение наркотиками, домашнее насилие и прочие «мелкие» правонарушения. Примерно по такому же пути ранее пошли другие американские мегаполисы с демократическим правительством – Сан-Франциско, Филадельфия, Сиэтл, Денвер, Нью-Йорк… (ссылка).

Результат везде предсказуемый: бесправное положение местной полиции, рост преступности и наркомании, страх простых граждан выходить на улицу и отпускать детей гулять одних.