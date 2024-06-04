 

Рупор кремлевской пропаганды: Грузины покусились на святое

04.06.2024, 20:33, Разное
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"Грузинская мечта" после принятия закона о финансировании иностранных НКО, который вызвал самую настоящую истерику на Западе, совсем распоясалась и готовит закон, который ограничит в Грузии пропаганду ЛГБТ, нетрадиционные браки и операции по смене пола.
Всего будет принято 19 законов в рамках общего пакета направленного против ЛГБТ.

Будут запрещены:

"пропаганда однополых отношений и инцеста" в произведениях искусства
ЛГБТ-марши
регистрация "любых отношений, альтернативных супружеству" между мужчиной и женщиной
запрет однополым парам воспитывать детей
операции по смену пола
гендерная идентификация себя, отличная от биологической.

В общем, на "святое" покусились. До объявления "российскими агентами" Кобахидзе и Ко осталось недолго.
США уже объявили, что занимаются вопросом введения персональных санкций против распоясовшейся Джорджии.

Источник: Colonel Cassad


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