Рупор кремлевской пропаганды: Грузины покусились на святое

"Грузинская мечта" после принятия закона о финансировании иностранных НКО, который вызвал самую настоящую истерику на Западе, совсем распоясалась и готовит закон, который ограничит в Грузии пропаганду ЛГБТ, нетрадиционные браки и операции по смене пола.

Всего будет принято 19 законов в рамках общего пакета направленного против ЛГБТ.

Будут запрещены:

"пропаганда однополых отношений и инцеста" в произведениях искусства

ЛГБТ-марши

регистрация "любых отношений, альтернативных супружеству" между мужчиной и женщиной

запрет однополым парам воспитывать детей

операции по смену пола

гендерная идентификация себя, отличная от биологической.

В общем, на "святое" покусились. До объявления "российскими агентами" Кобахидзе и Ко осталось недолго.

США уже объявили, что занимаются вопросом введения персональных санкций против распоясовшейся Джорджии.

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