Apple под давлением конкурентов снизила цену на iPhone 15 в Китае

Компания Apple, отвечая на сильное давление конкурентов, установила цену на iPhone 15 в Китае на уровне от 4553 юаня (примерно 56 тыс. рублей), как пишет портал MyDrivers.

Это заметное снижение стоимости делает iPhone 15 более доступным для китайских потребителей. Помимо базовой модели, iPhone 15 Pro предлагается по цене от 5896 юаней (примерно 72,5 тыс. рублей), что также является привлекательным предложением.

Для стимулирования продаж Apple также ввела программу рассрочки на шесть месяцев без процентов на китайском рынке, однако детали проведения акции не были разглашены.

Покупателям предоставлена возможность приобрести iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ со скидкой в 2422 юаня, что снижает цену до 5896 юаней (примерно 117,8 тыс. рублей). Сравнивая эту цену с той, что установлена в России, можно заметить значительное различие.

Понижение цен связано с острой конкуренцией на китайском рынке. Согласно данным IDC, поставки смартфонов в Китае в первом квартале 2024 года выросли на 6,5%, причем лидерами являются компании Honor и Huawei. Apple занимает одно из лидирующих мест в этом списке.