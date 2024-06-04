Чтобы избежать штрафов за езду вдвоём, москвичи стали ездить на прокатных самокатах втроём

В мае 2024 года столичные кикшеринговые компании объявили о многократном росте штрафов за небезопасную езду на прокатных самокатах.

Причиной тому послужили многочисленные жалобы на пользователей сервисов, из-за которых пешеходы испытывали неудобства или даже получали травмы.

Максимальная сумма штрафа в одной из кикшеринговых компаний составляет 150 тысяч рублей – столько придётся заплатить за ДТП, устроенное в состоянии алкогольного опьянения. Штраф за езду вдвоём повысили с символических 800 рублей до 5000 рублей. Москвичи жалуются, что эта сумма уже представляет проблему, ведь на 5 тысяч можно купить две порции латте в недорогом уличном кафе.

Чтобы избежать штрафов, самокатчики начинают собираться по 3-4 человека. В спорах с кикшеринговыми компаниями они ссылаются на судебный прецедент – не так давно горожане, ехавшие на самокате втроём, смогли добиться отмены штрафа и получить компенсацию морального ущерба в размере 30 тысяч рублей на человека.

Юристы рекомендуют кикшеринговым компаниям сформулировать запрет на езду «двух и более» людей на одном самокате, однако из-за бюрократических проволочек на внесение этих изменений потребуется от 3 до 6 месяцев. Следовательно, как минимум до конца прокатного сезона самокатчики спокойно могут перемещаться втроём.

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