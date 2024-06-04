Мнение «аналитика»: О наказании непричастных… Ответил за харьковский провал?

И вот когда казалось, что всё устаканилось, всё успокоилось, и все люди на своих местах, начались мощные телодвижения на самом верху. Причём, что особенно интересно, их субъектами выступают люди, казавшиеся прежде неприкосновенными ввиду «многих заслуг» и «неоспоримых талантов». Опять же, самые можно сказать «свои». Откровенно говоря, их — задвигают и, быть может, этим дело не ограничится.

За что с ними так?

Крайним на сегодняшний день среди пострадавших «принцев» оказался вице-спикер Совета Федерации, Секретарь генсовета «Единой России», сын давнего друга Владимира Путина, псковский сенатор Андрей Турчак. Вместо всех этих постов — губернаторское кресло на Алтае. В негласной иерархии оно считается настолько непрестижным, что когда-то в нём сидел даже бывший комик Михаил Евдокимов. Пока не погиб в автокатастрофе. И вряд ли кто-то, кроме самих алтайцев, влёт назовёт ФИО того, кому на смену приходит молодой варяг в регион.

То есть, по всем параметрам — ссылка. Ну а слова про «туристический кластер» и явно заказные панегирики, массово вываленные в СМИ, лишь способ подсластить горькую пилюлю.

За что же так с некогда перспективным политиком, которому ещё совсем недавно сулили как минимум высокий пост в АП РФ?

Помимо некоей нелестной характеристики-эпитета, намертво прилипшей к Андрею Турчаку с нелёгкой руки «врага народа» и даже иноагента Олега Кашина, вспоминается вот это.

Также и в Херсоне чуть раньше было сказано то же самое. Но где нынче тот Купянск и чей тот Херсон?

И кто виноват?

Тут сложно не вспомнить, как точно также «внезапно» слетел с министерского кресла на невнятный пост главы консультативного органа при президенте РФ тувинский «потомок Субэдэй-багатура», а его предшественник неожиданно оказался… знатным корабелом. И среди военачальников рангом пониже тоже пошли движения по горизонтали с наклоном, а некоторые так и вовсе переместились на нары. То есть, может, мотивы такой жёсткой перетасовки колоды и скамейки запасных кроются в причинах той самой «перегруппировки» без малого двухлетней давности?

Казалось бы, причём здесь Андрей Турчак, ведь не он же руководил обороной? Но нельзя не видеть, что негативный пиар-эффект от его тогдашних заявлений оказался слишком тяжким грузом как для «Единой России», так и для властной, а эхо его витает до сих пор.

Но если Система™ на подобные провалы реагирует с двухлетним запаздыванием, то что её ждёт в перспективе?

Ничего хорошего?

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