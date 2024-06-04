Анатолий Чубайс рассказал, как его провели американцы с двойной продажей IBM

Анатолий Чубайс раскрыл детали инцидента из начала «нулевых», связанного с двойной продажей подразделения по производству ноутбуков компании IBM.

По словам экономиста, сделка остановилась и продавцы перестали выходить на связь сразу после того, как он от лица российского правительства передал несколько коробок с деньгами американским собственникам компании. Обещая Чубайсу, что всё будет в порядке и требуется только время для оформления документов для передачи новому собственнику, американцы сумели вторично продать подразделение компании IBM, на этот раз уже китайцам. Существует предположение, что азиатские покупатели знали о «двойной продаже» и для избежания судебных преследований сменили директора, главного бухгалтера, а также название компании на Lenovo.

– Этот случай поднимает вопросы о честности и прозрачности в мировых деловых практиках, а также о мерах контроля за финансовыми операциями, – прокомментировал инцидент российско-израильский управленец.

Представители IBM ни разу не комментировали сделку, но подтвердили сотрудничество с российским чиновником.

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