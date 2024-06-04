 

Госдума запретила анекдоты про тёщу

04.06.2024, 15:33, Разное
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Государственная дума приняла изменения в Семейный кодекс РФ. По словам инициаторов, поправки направлены на укрепление института брака. Особое внимание в новом законе уделено микроклимату в семье.

Для этого законодатель предложил создать список запретных для обсуждения тем, потенциально провоцирующих конфликты.

Литературно-сатирический комитет Госдумы вместе с ВЦИОМ провели социологическое исследование морального восприятия гражданами анекдотов на семейные темы. Проанализировав юмористические рассказы, эксперты пришли к выводу, что чаще других членов семьи потерпевшими оказываются тёщи.

– В России насчитывается 15 миллионов тёщ – представляете, это самая крупная после депутатов социальная группа в стране. Тёщ даже больше чем наркоманов и алкоголиков. Из-за анекдотов об этих прекрасных женщинах бальзаковского и постбальзаковского возраста 15 миллионов семей могут распасться, – полагает депутат Марат Амзалов.

Законом предусматривается расширение прав тёщ на юридическую защиту своего статуса. После услышанного о себе анекдота любая из них сможет вызвать участкового инспектора полиции и зафиксировать правонарушение. Нарушителей ожидают дисциплинарное взыскание или денежный штраф, а обиженным тёщам разрешат законодательно применять в таком случае нетяжёлые формы насилия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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