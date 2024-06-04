 

66 процентов россиян доверяют отечественным маркам ноутбуков

04.06.2024, 15:10, Разное
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Согласно исследованию российского IT-холдинга Fplus, россияне готовы использовать отечественные ноутбуки и в целом оценивают их положительно. Опрос показал, что 68% участников знают о существовании российских ноутбуков, а 66% выразили доверие к отечественным маркам. Полностью доверяют российским ноутбукам 21% респондентов, а 42% готовы их использовать, но их лояльность зависит от конкретной модели. При этом 41% участников не могут назвать конкретные марки.

Основным критерием при выборе ноутбука является цена (86%). Большинство респондентов считают приемлемой ценовую категорию в диапазоне 20–40 тыс. руб. (45%) или 40–50 тыс. руб. (34%). Второй по важности критерий — это мощность устройства (70%), на третьем месте — емкость аккумулятора (54%). Бренд важен только для 33% опрошенных, а место сборки наименее значимый фактор (25%).

При выборе российской модели ключевыми критериями остаются цена (65%) и привлекательные характеристики по сравнению с зарубежными аналогами (63%). Другие важные причины включают поддержку отечественного производителя (27%) и опасения остаться без сервисной поддержки от западных поставщиков (27%).

Респонденты также отметили преимущества российских марок. Главным плюсом отечественных моделей 44% участников считают гарантированную техподдержку. Другие преимущества включают выгодную цену (45%), доступность комплектующих (44%) и наличие сервисных центров в каждом городе (41%).


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