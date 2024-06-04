Часто используете сухой шампунь? Делаем 3 глубоко очищающих скраба для кожи головы своими руками

Скраб для глубокого очищения кожи головы, сделанный своими руками, не только освежит волосы, но и придаст им потрясающий вид. Особенно это важно для тех, кто часто использует сухой шампунь. В этой статье представлены три рецепта, которые стоит попробовать.

Что такое скраб для кожи головы

Он чем-то похож на скраб для тела. Он насыщен отшелушивающими ингредиентами и предназначен для очищения кожи головы путем удаления омертвевшей кожи и загрязнений. После его использования волосы не только станут более здоровыми, но и будут выглядеть пышнее. Особенно он подходит для тех, кто часто пользуется сухим шампунем, поскольку это средство – лучший способ удалить косметический налет с эпидермиса и сохранить волосяные фолликулы в чистоте.

Кому может потребоваться скраб

Регулярное использование кондиционеров, гелей и лаков для волос также может сделать волосы тусклыми и плоскими. Поэтому очень важно удалить этот налет с кожи головы и фолликулов, не подвергая опасности здоровье волос. Если они выглядят вялыми и безжизненными или стали более жирными, чем обычно, пришло время немного увлажнить кожу головы с помощью скраба для глубокого очищения.

Одно из лучших свойств скрабов для головы заключается в том, что их можно использовать для всех типов волос. Они особенно они полезны тем, кто сталкивается с проблемой перхоти. Тем не менее вьющиеся волосы потребуется ополаскивать дополнительно 5 минут, чтобы все компоненты скраба были смыты. Недостаточное ополаскивание может снова привести к накоплению нежелательного продукта и сведет на нет использование скраба.

Здоровая кожа головы также означает здоровье волос в долгосрочной перспективе. Ниже рассмотрим, о чем говорят три наиболее распространенные проблемы с волосами и как их устранить.

Если кожа головы жирная

В этом случае даже безупречно чистые волосы очень быстро становятся грязными. Происходит это потому, что сальные железы в фолликулах вырабатывают избыток кожного сала, которое удерживает грязь и утяжеляет волосы, из-за чего они слишком быстро становятся неопрятными.

Чрезмерное или недостаточное мытье головы шампунем может нарушить баланс выработки здорового жира в коже. Несколько факторов могут привести к перегрузке этих фолликулов, но первое, что нужно попробовать, – просто мыть голову реже.

Это может показаться нелогичным, но на самом деле очищение освобождает волосы от жира, заставляя кожу головы вырабатывать его еще больше. Таким образом, если меньше мыть голову шампунем, со временем можно “научить” эти маленькие “фабрики” производить меньше жира.

Отшелушивающий скраб из коричневого сахара и овсянки

Для сильно раздраженной, чувствительной, шелушащейся кожи головы средства на основе овсянки могут помочь восстановить клетки кожи, одновременно оказывая репаративное действие на ткани. Этот скраб сочетает в себе коричневый сахар и овсянку, которые мягко отшелушивают, увлажняют и улучшают кровообращение волосяных фолликулов. Эти ингредиенты сбалансированно отшелушивают кожу головы, не добавляя излишков жира и не пересушивая ее:

2 ст. л. коричневого сахара; 2 ст. л. кондиционера для волос; 2 ст. л. овсяных хлопьев мелкого помола.

Смешать все ингредиенты в миске. Вымыть волосы шампунем, чтобы удалить все средства для укладки, а затем зачерпнуть небольшое количество этого скраба на ладонь. Нанести его на кожу головы круговыми движениями. Тщательно промыть волосы.

Если кожа головы сухая

Сухость вызвана недостатком влаги в коже, что провоцирует раздражение и шелушение кожи. На ее сухость влияет множество факторов, обычно это происходит по довольно простым причинам: холод, сухой воздух и жесткие средства для укладки.

Следует улучшить увлажнение и по возможности дать коже и прядям немного отдохнуть от укладки. Как и в случае с жирной кожей, важно не мыть слишком часто волосы, иначе есть риск смыть с них натуральные жиры.

Соль, оливковое масло и лимонный сок

Соль и масло в сочетании стимулируют рост волос и удаляют любые шелушения, не пересушивая кожу головы. Из оливкового масла получается отличная кондиционирующая маска, поскольку содержащиеся в нем жирные кислоты покрывают волосы, обеспечивая увлажнение и защиту от повреждений. Соль отшелушивает кожу головы, а лимонный сок растворяет остатки продукта.

Если нет под рукой лимонного сока, можно заменить его яблочным уксусом, который, благодаря своей кислой природе, помогает закрыть кутикулу и сохранить влагу. Яблочный уксус также отлично восстанавливает блеск, что делает его очень хорошим компонентом для домашних скрабов.

Ингредиенты:

2 ст. л. соли (морской); 1-2 ст. л. масла (оливкового); 1-2 ст. л. сока лимона.

Смешать соль, лимонный сок и масло. Затем намочить волосы и втереть скраб в кожу головы. Оставить на несколько минут. Хорошо смыть, а затем нанести свой обычный шампунь.

Если кожа головы шелушится

В отличие от сухости кожи, появление перхоти вызвано избытком жира. Этот избыток способствует чрезмерному росту натуральных дрожжей на коже, вызывая накопление клеток кожи, а голова реагирует неприятным покраснением и зудом.

Прежде чем переходить к жесткому лечебному шампуню, следует подготовить кожу. Начинать нужно с удаления остатка средств для укладки (которые могут быть причиной появления шелушения) и приведения уровня жирности кожи головы в норму (если она очень жирная).

Шампунь и пищевая сода

Отшелушивающие средства и скрабы на основе пищевой соды идеально подходят для кожи головы без проблемных симптомов. Кроме того, сода обладает противогрибковыми свойствами. Очень часто колонии грибков образуются в плотно скрученных густых волосах, которые заплетены в косички.

Что делать? Добавить в шампунь пищевую соду, чтобы получить простое и недорогое очищающее средство, которое мягко впитывает жир и удаляет налет. Использовать один-два раза в месяц для поддержания естественного уровня pH кожи головы.

Масло чайного дерева обладает естественным противогрибковым и антибактериальным действием, поэтому его использование на волосах также помогает устранить причины образования чешуек и перхоти.

Чтобы удалить существующие чешуйки, можно добавить в скраб столовую ложку или две соли.

Для приготовления скраба вам потребуется:

1 ст. л. пищевой соды с горкой; несколько капель масла чайного дерева; большое количество шампуня (примерно 1 ст. л.).

Примечание перед использованием: этот скраб не рекомендуется применять для окрашенных волос, так как пищевая сода может удалить краску.

Смешать все ингредиенты и хорошо распределите смесь по волосам, уделяя особое внимание коже головы и корням. Нанести скраб на волосы и сделать приятный массаж кожи, чтобы удалить ороговевшие клетки. Тщательно смыть теплой водой. Завершить уход за кожей головы увлажняющей маской для волос с кокосовым маслом, медом или авокадо или ополаскивателем с яблочным уксусом, чтобы запечатать кутикулу, самый внешний слой волос, придав им гладкость и суперблеск.

Помимо питания кожи головы и увлажнения волос может способствовать расслаблению и улучшению кровообращения в коже головы быстрый массаж. Не говоря уже о том, что массаж стимулирует выработку эндорфинов, помогая повысить настроение и подарить ощущение благополучия. Массаж кожи головы поспособствует росту и здоровью волос. Так что если есть немного свободного времени в течение дня, то полезно добавить быстрый массаж головы в свой распорядок.