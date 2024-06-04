 

Маск разрешил публиковать в сети X порно

04.06.2024, 13:05, Разное
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Социальная сеть X (бывший Twitter, заблокирован на территории России) внесла изменения в политику относительно контента для взрослых. Теперь разрешается публикация контента, отображающего сексуальную активность взрослых или наготу, если он создан и распространен по собственной воле. Однако такой контент должен быть отмечен специальным образом.

Компания утверждает, что пользователи имеют право создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии согласия всех участников. Сексуальное самовыражение рассматривается как форма художественного выражения.

Соцсеть X стремится обеспечить баланс между свободой выражения и защитой от контента для взрослых для детей и пользователей, не желающих видеть его. Запрещен контент, пропагандирующий эксплуатацию, принуждение, объективацию или сексуализацию несовершеннолетних, а также непристойное поведение.

Согласно новым правилам, контент для взрослых не может быть размещен на баннерах и фотографиях профилей. Пользователи, часто публикующие материалы сексуального характера, должны установить определенные настройки для медиафайлов, чтобы скрыть их от нежелающих видеть подобный контент.

Контентом для взрослых классифицируются порнографические или сексуально возбуждающие материалы, включая изображения или видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.


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