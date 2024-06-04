Банк России напоминает об основных признаках подлинности новой сторублевой банкноты

Многие ярославцы уже получали на сдачу новые сторублевые банкноты с изображением Ржевского мемориала.

Чтобы дружба со «сторублевкой» была долгой и надежной, Банк России напоминает об основных элементах защиты банкноты, по которым каждый может проверить ее подлинность.

При наклоне банкноты от себя или к себе на фрагментах защитной нити перемещаются вверх и вниз блестящие прямоугольные элементы. На защитной ленте на однотонном поле можно увидеть число «100», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.

Если исследовать купюру на просвет, то заметно, что защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом «100». Водяной знак «100» выполнен с плавным переходом от светлых участков к темным. К нему примыкает число «100» с контрастными темными фрагментами. На ощупь текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «100» выпуклые.

Если исследовать банкноту при увеличении, то можно рассмотреть надписи и мелкие графические элементы: часовню, шлем и щит древнерусского воина, подкову, самовар, пряник, колосья, число «100» и телевизионное оборудование.

Для надежного определения подлинности банкноты нужно проверить не менее трех защитных признаков.

Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности банкнот можно на официальном сайте Банка России, отсканировав QR-код, который находится в нижней правой части лицевой стороны банкноты. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», где подробно описаны все защитные признаки.

Новые деньги поступают в оборот постепенно и со временем заменят ветхие сторублевки в старом дизайне. Если вас уверяют, что старые банкноты скоро станут недействительными и их нужно срочно менять, то это мошенники. Замена банкнот будет проходить постепенно, и банкнота в старом дизайне еще надолго остается законным средством платежа наравне с новыми деньгами.