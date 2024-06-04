Кардиолог Юрий Конев дал советы по улучшению самочувствия при гипотонии

Артериальная гипотония характеризуется пониженным давлением (ниже 100 на 60 мм рт. ст.), часто возникающим наследственно. Кардиолог Юрий Конев отметил, что такое состояние, называемое «наследственно-конституциональной гипотонией», чаще встречается у женщин. Низкое давление может защищать сосуды от атеросклероза, но также может свидетельствовать о недостаточном кровоснабжении мозга.

Конев подчеркнул, что внезапное и значительное снижение давления может быть тревожным симптомом аритмии, внутреннего кровотечения или гипогликемии. Хотя гипотония редко приводит к инфарктам или инсультам, она существенно ухудшает качество жизни. Если давление резко упало из-за тяжелой аритмии, аллергии, кровотечения, обезвоживания или гипогликемии, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь.

Для улучшения состояния при первых симптомах гипотонии важно сесть или лечь, пить достаточное количество жидкости и потреблять соль. Конев рекомендует выполнять простые физические упражнения для поддержания здорового давления, а также употреблять кофе, крепкий чай или какао.