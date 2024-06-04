 

Кардиолог Юрий Конев дал советы по улучшению самочувствия при гипотонии

04.06.2024, 8:45, Разное
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Артериальная гипотония характеризуется пониженным давлением (ниже 100 на 60 мм рт. ст.), часто возникающим наследственно. Кардиолог Юрий Конев отметил, что такое состояние, называемое «наследственно-конституциональной гипотонией», чаще встречается у женщин. Низкое давление может защищать сосуды от атеросклероза, но также может свидетельствовать о недостаточном кровоснабжении мозга.

Конев подчеркнул, что внезапное и значительное снижение давления может быть тревожным симптомом аритмии, внутреннего кровотечения или гипогликемии. Хотя гипотония редко приводит к инфарктам или инсультам, она существенно ухудшает качество жизни. Если давление резко упало из-за тяжелой аритмии, аллергии, кровотечения, обезвоживания или гипогликемии, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь.

Для улучшения состояния при первых симптомах гипотонии важно сесть или лечь, пить достаточное количество жидкости и потреблять соль. Конев рекомендует выполнять простые физические упражнения для поддержания здорового давления, а также употреблять кофе, крепкий чай или какао.


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