Американский генерал в отставке назвал «чушью» жалобы украинцев на танки Abrams

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Жалобы украинских танкистов на неэффективность переданных Соединёнными Штатами танков Abrams — чушь, заявил в эфире телеканала CNN экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг. По словам Гертлинга, Abrams — не лучший танк для передачи ВСУ, потому что там не могут обеспечить ему необходимое техническое обслуживание.

Я хочу спросить вас о том, что вы думаете по поводу сообщений CNN на этой неделе о том, что танки американского производства Abrams плохо зарекомендовали себя на поле боя на Украине. Обсуждается вопрос о том, что на самом деле они были созданы для пустыни и, очевидно, Украина — не пустыня. Что вы об этом думаете?

МАРК ГЕРТЛИНГ, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Я отвечу одним словом, которое сокращу до аббревиатуры BS (сокращение от bullshit: с английского — чушь. — ИноТВ). Эти танки были созданы для условий НАТО в Европе. Я прослужил на них почти три десятилетия в Европе и не сталкивался с проблемами, о которых, как я слышал, Ник Пейтон Уолш (корреспондент CNN. — ИноТВ) говорил с экипажем танка. Они были расстроены его неисправностью.

Я хочу напомнить, что предупреждал, что это не лучший танк для передачи Украине из-за трудностей с техническим обслуживанием и необходимости иметь высококвалифицированный экипаж для их преодоления.

Но некоторые факторы, о которых они говорили, например, конденсат на приборах — это чушь. Или тот факт, что РФ знает, как поражать эти танки, потому что у них недостаточно брони — чушь. Как и то, что они не могут зачистить лесополосы, или выпускают множество снарядов по зданию, а оно не взрывается. Я точно знаю, так как сам стрелял из этих машин и всю свою жизнь был танкистом, что этот экипаж либо неправильно выбирает системы вооружения, либо плохо обслуживает свои танки.

Так же, Джессика, хочу отметить, что всякий раз, когда ты сталкиваешься с двумя недовольными танкистами на сломанном танке, они приведут тебе все возможные причины, почему он не работает, и расскажут, что им не нужен этот кусок дерьма. Но не забывайте, что Украина выпрашивала эти танки, хотя знала, что для поддержания их в рабочем состоянии необходимо обеспечивать высокие стандарты технического обслуживания.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.