Анджелина Джоли отмечает 49-летие – 10 удивительных фактов об актрисе

Самые дорогие фотографии знаменитости в истории

Когда Анджелина Джоли родила своего первого биологического ребенка, Шайло, ей пришлось рожать в Намибии в обстановке строжайшей секретности из-за повышенного внимания СМИ. Позже Джоли продала первые фотографии Шайло журналам People и Hello! за рекордную сумму в десять миллионов долларов, которые она пожертвовала на благотворительность.

Специальный посланник ООН

Джоли более 20 лет отдала работе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в качестве специального посланника. Она выступала за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру. Несмотря на то, что Джоли покинула свой пост в УВКБ ООН в декабре 2022 года, она продолжает работать над созданием более справедливой и инклюзивной международной системы.

Любительница насекомых

Джоли не боится насекомых. Она познакомилась с экзотическими блюдами во время съемок фильмов о Ларе Крофт в Камбодже. В 2017 году она даже жарила для своих детей камбоджийские деликатесы из сверчков, скорпионов и тарантулов.

Лицензированный пилот

Анджелина Джоли с 2004 года является лицензированным пилотом и владеет собственным самолетом Cirrus SR22. Она и ее бывший супруг Брэд Питт были одними из немногих знаменитостей, купивших билеты на 250 000 долларов на космический корабль для туристов Virgin Galactic, организованный британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Операции ради здоровья

В 2013 году Джоли перенесла двойную мастэктомию и операцию по удалению придатков матки. Она решилась на эти операции из-за высокого риска развития рака груди и яичников, выявленного в результате анализа ДНК. Звезда публично объявила о своем решении и призвала женщин пройти обследование на наличие генетических мутаций, повышающих риск развития рака.

Генеалогическое древо и ранний опыт

Джоли имеет смешанное европейское происхождение, включая словацкие, немецкие, голландские и франко-канадские корни. Дочь оскароносного актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран, Отношения Джоли с Войтом были сложными из-за его ухода из семьи и последующей измены. Впоследствии они долгое время не общались. Помимо американского гражданства, Джоли также имеет камбоджийский и боснийский паспорта.

Необычная свадьба и неудачное замужество

В 1995 году Джоли прославилась как актриса благодаря своей роли в фильме “Хакеры”. В следующем году она вышла замуж за своего коллегу по фильму Джонни Ли Миллера. Для свадьбы Джоли выбрала нетрадиционный наряд: она надела кожаные штаны и белую футболку, на которой кровью написала имя жениха. Брак продлился всего три года, и позже Джоли вышла замуж за Билли Боба Торнтона. Они также носили кулоны с кровью друг друга. Однако и этот брак оказался неудачным и был расторгнут в 2003 году.

Альтернативный план карьеры

В юности Джоли планировала стать либо моделью, либо распорядителем на похоронах. Она заявила, что ее интерес к работе распорядителя был вызван смертью ее дедушки и ее огорчением его похоронами.

Многоязычная семья

Джоли воспитывает шестерых детей, трое из которых были усыновлены. Ее дети изучают несколько языков, включая кхмерский, вьетнамский, немецкий, русский, французский, арабский и язык жестов.

Дочь в роли Авроры

В фильме “Малефисента” Вивьен, младшая биологическая дочь Джоли, сыграла роль Авроры в детстве. Она была единственной юной актрисой, прошедшей кастинг, которая не плакала при виде Джоли в образе Малефисенты.