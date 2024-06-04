Рискованный план Макрона выглядит блефом на фоне отставания в поставках оружия Украине

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До сих пор самым незыблемым на Западе был запрет на размещение собственных войск на Украине, однако «красные линии» постоянно стираются, пишет The Washington Post. Эммануэль Макрон рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину — но, несмотря на его жёсткую риторику, Франция отстаёт от многих союзников по поставкам оружия и боеприпасов, поэтому РФ может счесть её намерения блефом.



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Так называемые «красные линии», ограничивающие военную поддержку Украины со стороны Запада, постоянно стираются; сейчас они больше похожи на выцветшие розовые точки, пишет The Washington Post. Последний пример — отступление президента Байдена от разрешения Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России, хотя пока и на строго ограниченных условиях.

До сих пор самым незыблемым был запрет на размещение западных войск. Теперь он выглядит как никогда шатким, поскольку Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов. Если это произойдёт, последствия могут быть более серьёзными и менее предсказуемыми, чем те, которые возникли в результате решения о предоставлении Киеву западных систем вооружений.

За последние два года несколько западных союзников провели небольшие учебные миссии на территории Украины. То, что сейчас задумывает президент Франции Эммануэль Макрон, кажется более амбициозным, более публичным и более рискованным — даже если инструкторы, которых он может направить, будут находиться далеко от линии фронта. Между тем среди союзников Украины по НАТО нет единства по поводу ввода войск на территорию Украины. И пока нет никаких признаков того, что Франция и горстка других европейских стран, рассматривающих это решение, задумались о том, как оно может быть принято.

Франция обладает мощными вооружёнными силами и входит в число ведущих мировых производителей оружия. Но остаётся неясным, какую дополнительную ценность Франция может предложить проверенным в боях киевским военным после более чем двух лет сдерживания натиска Путина. На данный момент сами французы, возможно, этого не знают. Известно лишь то, что, несмотря на жёсткую риторику Макрона, поставки Парижем того, что больше всего нужно Украине, — систем вооружения и боеприпасов — отстают от поставок многих других союзников Украины по НАТО.