Байден идёт на обострение, лишь бы Украина дотянула до выборов

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

На фоне российских успехов под Харьковом США сняли запрет на удары по российской территории американским оружием. Таким образом, они пошли на явную эскалацию, пишет American Conservative. Эксперты опасаются, что ответ РФ будет жёстким и неожиданным.



AP

В четверг было объявлено, что администрация Байдена позволит Украине наносить ограниченные удары по РФ с использованием оружия американского производства из-за недавних российских успехов под Харьковом, пишет American Conservative. По словам Келли Влахос, старшего советника Института Куинси, администрация Байдена игнорирует риск эскалации, потому что РФ не реагировала на более ранние меры, ведущие к обострению конфликта.

Член палаты представителей Эли Крейн указал на риски этого шага: «Это первый случай, когда президент США разрешил использовать американское оружие внутри границ ядерного противника».

Крейн добавил: «Мы все ближе и ближе подходим к потенциальной ядерной войне, потому что администрация Байдена и однопартийная партия позволили своей одержимости Украиной затмить долг, которым они поклялись перед американским народом». Он назвал этот шаг «последней эскалацией Америки».

Недавние российские операции под Харьковом, которые администрация Байдена использует в качестве предлога для разрешения ударов, были объяснены россиянами как ответ на украинские удары по жилым кварталам в Белгороде, включая недавнюю атаку украинского дрона-камикадзе, в результате которой погибли мать и младенец в автомобиле. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ «нет планов» по захвату Харькова, а вместо этого она намерена создать «буферную зону» вдоль российско-украинской границы, предположительно для того, чтобы пресекать удары украинских боеприпасов по Белгороду.

Влахос подчеркнула, что вполне возможно, что администрация Байдена — и вашингтонский истеблишмент в целом — стали самодовольными в своих взглядах на Россию, и эта ситуация рискует еще больше обостриться, если и когда РФ решит ответить. «Пересекая красную линию, которую она установила много лет назад», администрация Байдена «рискует тем, что РФ придется встать на ноги». «Наступит время, когда РФ ответит, и Вашингтон будет удивлен», — сказала она.

Готовность администрации продлить конфликт до окончания выборов в США также нанесет ущерб Украине. Как отметила Влахос, учитывая, что у России, похоже, есть импульс на поле боя, «Украина находится в лучшем положении, чтобы получить выгодные условия, и затягивание [конфликта] приведет к тому, что она окажется в худшем положении по сравнению с Россией».