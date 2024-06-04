 

Рупор кремлевской пропаганды: Необходимо пересмотреть отношения Грузии с США

04.06.2024, 6:00, Разное
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«Вы все помните две попытки революций, третья попытка добавилась в предыдущие недели. Все это, конечно же, указывает на необходимость пересмотра грузино-американских отношений» (с) премьер-министр Грузии Кобахидзе

Что этот грузин себе позволяет?
Эдак выходит, что США грузинам отнюдь не добра желали и желают? Грузинский антимайдан стал необходим?

После данного заявления в правящей партии заявили, что тех, кто не будет следовать свеже-принятому закону об иностранных агентов будут ждать последствия. Отказывающиеся подчиняться закону западные НКО будут закрывать, а их имущество конфисковываться. Собственно, практика применения данного закона лучше прочего покажет реальную готовность текущих властей Грузии вернуть себе хотя бы часть суверенитета.

В США и ЕС все это ясно маркируют как "бунт в Джорджии", который следует подавить путем угроз, санкций, уличных беспорядков и попыток переворота.

Источник: Colonel Cassad


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