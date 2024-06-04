 

Мнение: Посадят ли Бузову?

04.06.2024, 5:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну вот. Ситуация, что называется, “развивается стремительно”.

“Ольгу Бузову за выступление в откровенном наряде на концерте в Уфе нельзя привлечь по административным статьям, но в теории можно говорить про уголовное наказание. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
“Если на концерте действительно было много детей, в выступлении звезды могут усмотреть развратные действия и привлечь ее к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса”, – полагает эксперт.
Однако, чтобы сделать такое заключение, потребуется провести экспертизу, подчеркнула юрист” (канал Москва24)

Канал “Москва24” – конечно, не бог весть что. Но сам по себе накал бурлений и состояние бюрократических умов говорят нам о том, что всё, к сожалению, возможно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Маникюр на июнь: тенденции и самые модные дизайны первого месяца лета

04.06 / Анатолий Чубайс рассказал, как его провели американцы с двойной продажей IBM

04.06 / Мнение: Новости импортзамещения… картошки

04.06 / Duolingo удалил контент с пропагандой ЛГБТ по требованию Роскомнадзора

04.06 / Госдума запретила анекдоты про тёщу

04.06 / 66 процентов россиян доверяют отечественным маркам ноутбуков

04.06 / Часто используете сухой шампунь? Делаем 3 глубоко очищающих скраба для кожи головы своими руками

04.06 / В Москве уволили пилота, который в течение 10 лет включал пассажирам детский плач из динамиков

04.06 / Маск разрешил публиковать в сети X порно

04.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Бесплатная реклама от СБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика