Мнение: Посадят ли Бузову?

Ну вот. Ситуация, что называется, “развивается стремительно”.

“Ольгу Бузову за выступление в откровенном наряде на концерте в Уфе нельзя привлечь по административным статьям, но в теории можно говорить про уголовное наказание. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

“Если на концерте действительно было много детей, в выступлении звезды могут усмотреть развратные действия и привлечь ее к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса”, – полагает эксперт.

Однако, чтобы сделать такое заключение, потребуется провести экспертизу, подчеркнула юрист” (канал Москва24)

Канал “Москва24” – конечно, не бог весть что. Но сам по себе накал бурлений и состояние бюрократических умов говорят нам о том, что всё, к сожалению, возможно.