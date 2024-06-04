Мнение: Посадят ли Бузову?
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Ну вот. Ситуация, что называется, “развивается стремительно”.
“Ольгу Бузову за выступление в откровенном наряде на концерте в Уфе нельзя привлечь по административным статьям, но в теории можно говорить про уголовное наказание. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
“Если на концерте действительно было много детей, в выступлении звезды могут усмотреть развратные действия и привлечь ее к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса”, – полагает эксперт.
Однако, чтобы сделать такое заключение, потребуется провести экспертизу, подчеркнула юрист” (канал Москва24)
Канал “Москва24” – конечно, не бог весть что. Но сам по себе накал бурлений и состояние бюрократических умов говорят нам о том, что всё, к сожалению, возможно.
Источник: Размышления вольного социолога
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