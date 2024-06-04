Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны

Вышло продолжение отличного цикла про "Лунную Гонку" от писателя Сурена Цормудяна.

Новая серия идет привычные 5,5 сурено-минут.

Аннотация:

1968 год. Преодоление кризиса космических программ, связанного с прошлогодними катастрофами. Возвращение людей в космос сопровождается с конфликтами между людьми на орбите и в наземном контроле. Первый в истории облет Луны кораблем с живыми существами и с последующим возвращением на Землю (Зонд-5 СССР). Все это подталкивает к решению авантюрного полета "Аполлона 8" на орбиту Луны в канун нового, 1969 года. Наш старый знакомый Джим, снова в космосе и снова что-то поломал. И казалось бы, причем тут Книга Бытия и Санта?

Таймкоды:

00:00 Начало

03:55 Surveyor 7

08:07 Apollo 5

10:20 Про Лунный модуль

16:34 Ботинки для ВКД

23:15 Схема полета

26:53 Союз 7К-Л1

33:50 Аполлон 6

37:19 ПОГО

39:42 Двигатели

59:56 Луна 14

1:02:36 LLRV и Армстронг

1:09:03 Космос 212, 213 и другие Космосы

1:15:42 Аполлон 7

1:30:20 Космос 238

1:31:43 Зонд 5 и человеческий голос

1:50:44 Страсти Аполлона 7

2:17:50 Надень шлем!

2:26:15 Союз 2 и Союз 3

2:43:44 Зонд 6

2:47:20 УР-700 и ЛК-700

3:00:28 Запись с Зонда 6

3:02:48 Изменение планов

3:26:57 Аполлон 8

4:13:08 Система сброса информации

4:19:29 Проблемы Фрэнка Бормана

4:27:19 Урина толкает корабль

4:34:50 Перетягивание гравитации

4:37:33 Вокруг Луны

4:53:21 Восход Земли

4:55:33 Книга Бытия

5:03:45 Домой

5:06:41 Лоувелл опять все сломал

5:11:40 Двойной вход в атмосферу

5:25:00 Телеграмма Борману

5:28:05 Источники и Титры

5:31:35 Сцена после титров

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