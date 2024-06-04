Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны
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Вышло продолжение отличного цикла про "Лунную Гонку" от писателя Сурена Цормудяна.
Новая серия идет привычные 5,5 сурено-минут.
Аннотация:
1968 год. Преодоление кризиса космических программ, связанного с прошлогодними катастрофами. Возвращение людей в космос сопровождается с конфликтами между людьми на орбите и в наземном контроле. Первый в истории облет Луны кораблем с живыми существами и с последующим возвращением на Землю (Зонд-5 СССР). Все это подталкивает к решению авантюрного полета "Аполлона 8" на орбиту Луны в канун нового, 1969 года. Наш старый знакомый Джим, снова в космосе и снова что-то поломал. И казалось бы, причем тут Книга Бытия и Санта?
Таймкоды:
00:00 Начало
03:55 Surveyor 7
08:07 Apollo 5
10:20 Про Лунный модуль
16:34 Ботинки для ВКД
23:15 Схема полета
26:53 Союз 7К-Л1
33:50 Аполлон 6
37:19 ПОГО
39:42 Двигатели
59:56 Луна 14
1:02:36 LLRV и Армстронг
1:09:03 Космос 212, 213 и другие Космосы
1:15:42 Аполлон 7
1:30:20 Космос 238
1:31:43 Зонд 5 и человеческий голос
1:50:44 Страсти Аполлона 7
2:17:50 Надень шлем!
2:26:15 Союз 2 и Союз 3
2:43:44 Зонд 6
2:47:20 УР-700 и ЛК-700
3:00:28 Запись с Зонда 6
3:02:48 Изменение планов
3:26:57 Аполлон 8
4:13:08 Система сброса информации
4:19:29 Проблемы Фрэнка Бормана
4:27:19 Урина толкает корабль
4:34:50 Перетягивание гравитации
4:37:33 Вокруг Луны
4:53:21 Восход Земли
4:55:33 Книга Бытия
5:03:45 Домой
5:06:41 Лоувелл опять все сломал
5:11:40 Двойной вход в атмосферу
5:25:00 Телеграмма Борману
5:28:05 Источники и Титры
5:31:35 Сцена после титров
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Источник: Colonel Cassad
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