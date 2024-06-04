Мнение: Ядерная война на пороге

Вспомнил, что где-то уже год с лишним я не следил за “творчеством” сбрендившего “военного философа” Сергея Переслегина (как, кстати, и за Галковским, и за Сальери-Волковым – всеми этими древними ЖЖ-вампирами, укушенными в один день 24 февраля 2022 года). Тут решил все ж глянуть – помнится, он еще в конце 22 года всё пророчил “скорую победу” и рисовал какие-то танчики с прорывами; может, реальность его как-то образумила за полтора года крови, непрекращающегося позора и топтания на месте?

Хотя в это как-то не верилось – старых ишаков не обучишь новым трюкам. Действительность подтвердила худшие опасения: бодрый, похудевший, с ввалившимися малость глазами Переслегин радостно вещал… о чем? ну конечно – о приближающейся ядерной войне! Если будет охота послушать – он там говорит как о “не дай бог” возможном развитии событий… если Россия все-таки решит “смалодушничать” и ядерной войны избежать.

Я лишний раз убедился, что если кто-то вступил в 24.02 с патриотических позиций – то дальше процесс деградации развивается стремительно, и через пару лет человек с неизбежностью встает на четвереньки и начинает лаять по-собачьи. Исключений, похоже, не бывает. Жаль.

А ведь всё почему? То, что скоты – понятно. Но почему все оказываются некрофилы и ХОТЯТ умереть, желательно вместе со всем живым на земле? Что у нас, блин, действительно климат такой? Черт его знает. Переслегин меня, пожалуй, больше всех поражает из всей шоблы “мыслителей”, коих, впрочем, тьмы и тьмы; у него ведь реально вид этакого “доброго мудрого дедушки”. И вот поди ж ты. Дедушка-то – из Стивена Кинга персонаж: абсолютно, наглухо сумасшедший.

UPD. Для совсем невменяемых поясню: нормальному человеку просто даже не придет в голову ставить на кон, как при игре в рулетку, само существование своей страны или, тем более, всего человечества. ОСОБЕННО если это происходит “просто так”, вообще без причины. Тут именно сумасшедшие в острой форме.