 

Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным

04.06.2024, 3:35, Разное
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Валерия отметила, что оба они по знаку зодиака Овны, и многие люди считают, что двум Овнам сложно ужиться в браке из-за их энергичности и активности.

“Когда мы встретились с моим мужем и узнали, что мы оба Овны, все говорили: ‘О, два Овна никогда не уживутся вместе! Это огненные знаки, они слишком энергичные, активные, то есть они пожирают друг друга'”, — поделилась певица.

Однако Валерия отметила, что люди рожденные под одним знаком зодиака могут быть разными, и она и Иосиф хорошо понимают друг друга. Супругам скоро исполнится двадцать лет совместной жизни.

В интервью также было затронуто распространенное в наше время увлечение предсказаниями, гаданиями и экстрасенсорикой. Валерия отметила, что хотя эта тема очень популярна, она сама не верит в такие предсказания. Она призывает следовать своему сердцу и верить в свою интуицию

Недавно певица записала трек под названием “Таро”, который также связан с эзотерикой. Однако Валерия отметила, что не верит в предсказания и считает, что важно прежде всего слушать свое сердце.

Иосиф Пригожин также часто выражает свою любовь к жене в интервью. Он признается, что Валерия – его судьба, и за годы брака их чувства не только не ослабли, но они также стали настоящими друзьями.


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