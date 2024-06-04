Мнение: Спор со спецом о газе

(из комментов)

И все-таки мне кажется, что Вы как-то слишком “по-газовому” смотрите на Газпром. Как будто это впрямь какая-то коммерческая компания, “просто очень большая”. На деле ведь Газпром – это дойная корова всего российского бюджета, а если еще грубее – России вообще. Про Путина не скажу, а вот “есть Газпром – есть Россия, нет Газпрома – нет России” – это ведь факт.

Я к тому, что Газпром в России – больше, чем Газпром. Он ДОЛЖЕН зарабатывать не “много”, а СВЕРХмного.

По понятной нам с Вами причине, Сергей: потому что кроме Газпрома в России, если уж по чесноку, зарабатывать некому.